造紙大廠正隆(1904)2020年營運報喜，歸屬母公司稅後淨利37.27億元、每股盈餘（EPS）3.36元，雙創歷史次高。董事會決議擬配發每股現金股利1.8元，盈餘配發率約53.57％。以昨（18）日收盤價32.05元計算，現金殖利率達約5.62％。

在營運報喜及高殖利率護體下，正隆不畏大盤開低重挫逾263點，股價開高後放量勁揚4.21％至33.4元，登2個月來波段高點，隨後漲勢雖收斂至逾1％，在造紙股中仍維持獨紅態勢。三大法人本周迄今雖賣超1336張，但昨（18）日已轉為買超406張。

正隆董事會通過2020年財報，合併營收400.74億元，雖年減0.78％、降至近3年低點，但毛利率26.49％、營益率12.52％分創近35年、近26年高點。歸屬母公司稅後淨利37.27億元、年增達61.8％，每股盈餘3.36元，雙創僅次於2018年的歷史次高。

以此推算，正隆去年第四季合併營收111.59億元，季增8.74％、年減2.94％，登全年高點，毛利率26.64％、營益率13.34％雙創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利11.09億元，季增達21.15％、年增達43.75％，改寫歷史次高，每股盈餘1元。

正隆去年營收雖小幅衰退，但受惠市場需求轉強、台灣及越南產能全開，帶動本業營運績效顯著好轉。隨著工紙紙器旺季需求轉強，第四季營收持續成長，本業獲利亦同步提升，帶動獲利繳出雙位數「雙升」佳績，改寫歷史次高。

由於原物料成本飆漲，帶動紙品價格上漲，加上市場需求持續強勁，正隆2021年前2月自結合併營收64.17億元、年增11.44％，創近4年同期高點。展望後市，正隆持續深耕台灣及越南工紙事業，受惠供應鏈移轉帶動的強勁需求，營運成長後市持續看好。

正隆高雄燕巢新紙器廠預計5月投產，並規畫在大園廠投資近9億元，增設年產能6.6萬噸回收紙漿產線，搶攻精品紙盒商機，預計明年第四季投產。越南方面，除了平陽造紙廠二期建設力拚今年底投產，亦規畫在越南濱吉和北江增設新紙器廠。

(時報資訊)