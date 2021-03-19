美國公債殖利率急升，重量級科技股隨隔夜美國同業下挫，但周期股走強使大盤跌幅受限，周五日經225指數早盤收跌0.87%，為29,954.80點。東證一部指數跌0.37%，為2,000.99點。

三菱UFJ摩根士坦利證券首席投資策略師Norihiro Fujito表示，現在日股的走勢將完全取決於美國公債殖利率的波動。美國公債市場可能需要一段很長的時間才能穩定下來，我們預期將有更多經濟數據顯示美國經濟強勁復甦。

因美國公債殖利率急升，以及對歐洲疫情的擔憂再度升高，隔夜華爾街股市大跌，以科技股為主的那斯達克指數重挫3%。

聯準會看好今年美國將迎來將近40年來最強勁的經濟成長，周四美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率盤中一度大漲11個基點、漲破1.75%，為14個月來首見，尾盤雖然回落，但仍守在1.70%之上。美國30年期公債殖利率盤中亦一度飆破2.5%大關，為2019年8月以來首見。

日本藍籌科技股表現疲弱，軟銀集團、任天堂、東京威力科創與愛德萬測試均跌逾2%，發那科跌約1.5%。

海運股與航空股上漲，日本郵船、商船三井漲逾2%，川崎汽船漲逾1%。全日空漲約1.5%，日本航空漲約0.6%。

(時報資訊)