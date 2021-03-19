各界關注的中美高層戰略對話於美國當地時間18日登場，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在對話的開場白中闡明中方有關立場，他稱希望這次對話是真誠的、坦率的，他還強調，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」

應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，大陸國務委員兼外交部長王毅率領中方代表團成員抵達美國阿拉斯加的第一大城市安哥拉治。

根據雙方商定，3月18日至19日，楊潔篪、王毅與美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文在安哥拉治舉行中美高層戰略對話。

這是中美元首除夕通話後的首次高層接觸，也是美國新政府執政以來中美首次面對面會晤。

楊潔篪在開場白中還說道，與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行，歷史會證明，對中國採取「卡脖子」的辦法，最後受損的是自己。

王毅也表示，過去幾年，由於中國的正當權益受到無理打壓，中美關系遭遇前所未有的嚴重困難，這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去了。

(旺報 )