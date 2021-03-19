現代社會中不想結婚的人越來越多，脫口秀小天后龍龍最近在節目上聊到此事，反而表示她是憧憬婚姻派，因為想要穿上白紗，安心過下半生，卻被主持人林佩潔潑冷水，指婚姻就是一張紙，能不能遇到對的人更重要，她聽過有丈夫因老婆懷孕，竟逼妻子簽「約砲免責契約」，女方還為孩子簽了，令龍龍聽完氣炸，直說突破她三觀，要是她絕對會去拿把剪刀把對方那話兒剪了。

龍龍最近在《旗開得勝》中分享自己是支持婚前同居那派，因為畢竟是要攜手走下半生的人，最好婚前能先多了解對方生活習慣、金錢觀等等，免得婚後後悔，主持人林佩潔此時問到她有朋友和男友愛情長跑多年，但雙方沒有結婚共識，女方想結婚但男方不想，問龍龍若遇到這種情況是否建議「放生」男友？龍龍則回如果是她，雖然很痛還是會放生，畢竟她是屬於想結婚那派，不願意浪費彼此時間。

脫口秀小天后龍龍支持婚前同居。（圖／旗開得勝）

20210318《旗開得勝》兩人相愛結不結婚重要嗎？ 龍龍想婚 怕這件事嚇跑公婆？！| 龍龍

談到結婚，龍龍認為婚姻是件很棒的事，如果能找到對的人共度餘生，就可以讓心情安定下來，更有心力去做其他的事，林佩潔此時便反駁，表示：「結婚就是一張紙的保障而已」，她聽過有人婚後因女方懷孕沒辦法旅行「夫妻義務」，丈夫竟開口要求太太簽「約砲免責契約」，好讓男方可以在外面亂來不會被告。

龍龍無法支持另一半在外面約砲。（圖／旗開得勝）

林佩潔進一步說，後來因為有小孩，聽說太太最後還是簽了那張契約，忍痛讓老公在外面胡搞，只為了能維持家庭，龍龍此時生氣說：「都2021年了，女生們覺醒好不好？」放話如果是她會叫男生先從101上跳下去，或是更激進一點，「把他XX剪掉」，痛斥這樣完全不OK，笑翻眾人，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)