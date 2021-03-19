中美外交高級官員3月18日在美國阿拉斯加安克雷奇展開首輪談判，但罕見在雙方發表開場白時間及媒體錄影環節已出現爭論。中共中央外事辦主任楊潔篪會談時更一度痛批美國「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」他又重申，新疆、香港、台灣都是中國領土不可分割的部分，堅決反對美方干涉中國內政。

據美方官員稱，中美曾同意公開發表兩分鐘的簡短開場聲明，但最後卻持續了1個多小時。綜合外媒報導，美方代表國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的發言時間，與約定的時間差不多，但中方發言超過20分鐘。其中，中共政治局委員楊潔篪的發言長達15分鐘。

中方此舉引發美方不滿，美國官員批評，「中國代表團...似乎是帶著譁眾取寵的意圖而來，講話的形式重於實質。他們顯然馬上就違反了約定」。而在現場人員要求媒體退場時候，布林肯突然阻止，表示考慮到中方官員的發言，他需要作出回應。

會談時，中美都對對方作出尖銳指責。布林肯表示，將討論美國對中國行為的嚴重關切，包括在新疆、香港和台灣的行為，對美國的網絡攻擊，以及對美國盟友經濟脅迫。他批評，這些行為都威脅到維護全球穩定、以規則為基礎的秩序。蘇利文則稱，美國不尋求與中國發生衝突，但會維護其原則和朋友。

楊潔篪則連番抨擊美國，從民主、少數族裔到美國的外交和貿易政策。他指出，美國利用其軍事力量和金融霸權，長臂管轄並壓制各國，斥美濫用所謂的國家安全概念阻礙正常的經貿往來，並煽動一些國家攻擊中國。「我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。」楊說，「20年前、30年前你們就沒有這個地位...因為中國人是不吃這一套的。」

(中時 )