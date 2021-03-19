依據空品預報，19日至20日環境風場又屬偏東風，西半部地區擴散效應差，加上桃竹苗沿海地區可能將產生渦旋，累積北部污染物，空氣品質預報為紅色警示等級，因此環保署已事先要求台電公司基隆協和及其他西部燃煤電廠降載外，18日協調北北基桃等北部縣市進行應變，其中北北基轄內7座焚化爐已起啟動48小時的降載或減排作為，先行超前減排，降低本地污染負擔。

環保署表示，近日西半部空氣品質常有不良情形，各地方政府均已提高警覺，進行各種應變作為，統計3月16日至3月18日，北北基桃四縣市共有26家工廠配合減排，道路洗掃達637公里，積極稽查車輛與營建工地，查獲42件車輛不合規定及1件營建工程違規，再為因應今明天北部地區空氣品質可能惡化的情形，北部各地方政府也展現積極態度，立即於昨日下午透過環保署協調，決定自昨日晚間7點起北北基轄內北投、內湖、木柵、新店、樹林、八里及天外天等7座垃圾焚化爐，連續兩天共同減少排放量或降載20％以上的方式來降低本地污染，而桃園市也通報轄內大廠進行降載，擴大減量效果。

環保署表示，近日氣候變異，容易發生污染擴散不良的天氣型態，除了請業者配合降載減排外，也希望民眾可以一起努力，透過改搭大眾運輸等方式來減少車輛的污染，在清明祭祖時，也可以採行更環保的祭拜方式替代，掃墓時更不能亂燒雜草，紙錢也交由環保單位集中清運焚燒等。

環保署最後提醒，春天氣候，天氣型態變化快速，相對濕度高，霧與霾容易合併產生，也導致能見度較不理想，民眾可利用環保署空氣品質監測網或透過「環境即時通」手機APP來查詢最新空氣品質變化資訊，如屬霾較大的成份，則可適度採取適當防護措施。

(工商 )