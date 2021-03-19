國民黨籍高市議長曾麗燕與胞妹、胞弟陷入助理費詐領疑雲，高雄地檢署今天凌晨訊後，認定曾麗燕涉嫌貪污治罪條例及刑法偽造文書罪，諭令曾麗燕以200萬元交保候傳。國民黨考紀會上午深入討論，認為「地檢署裁定」交保，與違紀處分規程「法院裁定」略有出入，且曾案與先前黨籍立委、新北市議員涉貪交保而予停權的案例不盡相符，今天中午決定不予先行處分。

國民黨考紀會今天的決定，與先前處分立委廖國棟、陳超明涉貪案不同，尤其與同樣涉嫌詐領助理費的新北市議員黃永昌、曾煥嘉都先行停權，也不相同。

考紀會解釋，依「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第八條第一項第一款黨員有下列各款情形之一者，得由中央考紀會先行停止其黨權；其由地方考紀會報請中央考紀會同意者，亦同：涉犯貪污治罪條例……等犯罪，犯罪嫌疑重大，經『法院』裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪。」曾麗燕案因是地檢署決定200萬元交保，並非法院決定交保，與考紀規定略有出入。

考紀會指出，不處分曾麗燕，與其議長職位無關，而是因為停權也屬於處分的一種，依據處罰法定主義，既然不是處分規程當中明定得以全先行停權的事由（法院裁定高額交保），所以依規定不予先行處分。

據悉，去年立委陳超明、廖國棟涉立委集體收賄案遭收押禁見，國民黨考紀會就依考紀處分規程的規定將兩人先行停權，兩人後來雖分別以500萬、1000萬元交保，目前仍遭考紀會停權中。

此外，新北市議員黃永昌、曾煥嘉涉嫌詐領助理費，經新北地院裁定收押禁見，國民黨考紀會也先行停止黨權，而後黃、曾分別以1000萬、300萬元交保，目前仍被停權中。

(中時 )