因為新冠肺炎全球爆發，疫情肆虐下限制了許多自由，尤其疫情曾經飆升的國家，更是痛失許多生命，南韓就包含在其中，在一片戒慎恐懼中，南韓演藝圈今出現喜悅的光芒，《皇后的品格》中，飾演皇后卞賢真的女星申高恩，宣布結婚喜訊，且對象也是影星，演藝圈將多一對明星夫妻檔。

申高恩有著不同於一般女演員的經歷，她在觀眾面前有過很多不同的樣貌，最初是作為娛樂線記者，在採訪藝人時於鏡頭前現身，清新模樣給人好印象，而她還有副好歌喉，出演過音樂劇，直到2018年演出《皇后的品格》，精湛演技讓人眼睛為之一亮，她也自此正式以戲劇演員身分在圈內發展。

就在今天(3/19)，申高恩透過所屬經紀公司Image 9 Communications發布了婚訊，對象是大她7歲的單眼皮性格男星尹鍾和，兩人將在5月19日於首爾某處舉行婚禮，新人們考量了新冠肺炎(COVID-19)疫情，將在遵守防疫方針的情況下舉辦婚宴，只會邀請家人及親近朋友參加，屆時將由尹鍾和的主播親姊姊尹賢真擔任司儀，祝歌則由家人來演唱，預計走溫馨小巧婚禮路線。

申高恩隨後也在IG發布文章，告知粉絲這個喜訊，還談論了未來的夫婿，「在片場受到眾人喜愛，總散發正能量的那個人，現在將成為我珍貴的人，他承諾將一輩子伴我左右，我們會互相扶持、成長並幸福度過未來每一天的」，申高恩署名時，還特別在兩人的名字中間加上愛心，並用了表情符號「>_<」，展現準人妻的嬌羞與喜悅。

(中時新聞網)