這次「小皇帝」詹姆斯不用拿大三元，就足夠幫助湖人繼續連勝了！前兩場都摘大三元的詹皇，19日貢獻全場最高37分，外加8籃板、6助攻、1抄截、1火鍋，帶領湖人116比105擊敗黃蜂，除摘4連勝，更以28勝13敗升到西區第2，距離西區龍頭爵士僅剩1.5場勝差。

湖人上半場就靠詹姆斯獨拿22分火力，一度取得18分大幅領先，打完上半場，湖人60比45領先，沒想到第3節一開始，黃蜂擅長的三分火力爆發，竟然打出一波誇張19比4猛攻，雙方打成64比64平手，湖人連喊兩次暫停都止不住。

幸好湖人三分火力及時甦醒，庫茲馬、波普兩人接連投進三分外線，帶領湖人打出10比2重新取得領先，打到末節湖人續保領先，關鍵就在詹皇、波普、薛洛德等人輪流開火，就讓黃蜂始終無法縮小雙方差距，最後就以11分之差吞敗。

除了詹姆斯全能發揮，薛洛德也替湖人拿下22分、7助攻與4籃板，庫茲馬與荷頓塔克各有12分，哈瑞爾7分、11籃板；黃蜂以「球弟」拉梅洛鮑爾26分、7助攻與5籃板表現較佳，他卻太早陷入犯規危機，洛席爾也拿20分，華盛頓18分。

(中時 )