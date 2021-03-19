為了吃免費壽司，台中市計有46人改名「鮭魚」，19日截至中午為止，各戶政事務所受理五人成功改回本名，無改名失敗情形。

壽司業者打出和「鮭魚」同名可享免費，全台掀起改名風潮，台中市計有四十六名「鮭魚們」改名，隨著活動結束，改名的民眾馬上改回原名。

民政局統計，之前改名包括「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「花鉤吻鮭魚」、「x魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」等。

各區改名人數西屯區12、中區3、南區6、北區9、西區1、南屯2、東勢1、沙鹿2、霧峰1、太平2、豐原1、東區1、北屯2、潭子1、外埔1、龍井1，共計46人。

今日中怎為止，台中市戶所受理參加壽司郎優惠活動，共5人成功改回本名，無改名失敗情形，後續應還有其他改名者提出改回原名申請。

(中時 )