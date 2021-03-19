台中市南區東興路與三民西路口，18日凌晨發生物流車與賓士車擦撞，造成1死1傷車禍，賓士車45歲王姓駕駛當場逃逸，警方循線通知陳姓男車主到案說明，表示事發當時不在場，拜託王男代駕，經警方調閱監視器最後確認無誤，最後將王男依過失致死、肇事逃逸等罪移送法辦，遭法院裁定羈押王男。

王姓男子18日下午3點多到北區文正派出所自首，由南區健康派出手接手偵辦；王向警方供稱，當天凌晨受陳男委託，他將賓士車開到陳男家，但途中發生車禍事故後身體不適，詢問路人後欲徒步前往中山醫診治，但對現場道路不熟無法找到醫院，再通知其子載返家休息，睡醒後由友人陪同到案。

警方指出，調閱車禍現場相關路口監視器錄影畫面，查出陳姓陳車主確實有不在場證明，陳昨下午5點多到案說明，向警方供稱，17日晚間與友人到飲酒場所聚餐，因不勝酒力，18日凌晨委託45歲王姓友人代駕，將賓士車開走，他本人未在車上，賓士車由王男駕駛。

警方指出，物流車駕駛林姓男子當時沿東興路往文心南七路直行，另搭載乘客22歲李姓女子，行經三民西路口時，與沿三民西路往文心南路直行之自小客車發生碰撞，車禍造成林姓男子身體擦挫傷，送醫治療已無大礙，而乘客李姓女子因頭部重創，送中山附醫急救無效。

車禍事故發生初步研判係自小客車闖紅燈，詳細肇事原因尚待事故分析，自小客車駕駛王姓男子在車禍後「消失」12個鐘頭，最後在朋友陪伴下，18日下午向警方自首。

(中時 )