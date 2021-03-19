國民黨主席江啟臣今天在萬華凱達大飯店，與黨祕書長李乾龍聯名宴請藍委餐敘，同一時間，前立法院長王金平也現身參加友人為他舉辦的壽宴。被問到國民黨主席選戰，王金平說，現在每一位都很優秀，還透露前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文、現任主席江啟臣都曾拜會過他。至於前高雄市長韓國瑜是否參選，王笑談，這要去問韓本人，他不知道，韓沒有拜訪他。

江啟臣中午在台北市萬華凱達大飯店宴請藍委餐敘，約有20多位藍委參加，巧的是，藍委羅明才也在同一地點為前立法院長王金平設宴祝壽，為此，黨團特別準備捧花與蛋糕，由江啟臣率藍委一同到隔壁包廂替王金平祝壽。國民黨祕書長李乾龍說，場地老早就選定，當時並不知道王金平也在這裡，真的是巧合。

王金平到場時也說，有聽說江啟臣在隔壁和藍委餐敘。談到黨主席選舉，王表示，現在確實很熱鬧，但選舉過程又不是能夠有所規範。媒體詢問是否有屬意人選，王說，每一位都很優秀，也還沒有大家都宣布要參選，只有江啟臣宣布，而將作為主席，早點宣佈也是應該的。

王金平透露，大家也有來拜訪他，包含前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文、江啟臣、中廣董事長趙少康都有來過，因為大家共同的目標，就是希望國民黨能夠重振黨魂，獲得更多人民的向心與支持，使國民黨能在2022、2024贏回既有的優勢。

媒體追問韓國瑜是否有拜訪，韓是否要選主席，王金平說「沒有」，也笑談選主席的事情要去問韓國瑜，他不知道；至於江啟臣上任以來的政績，王金平說，好的地方很多，沒有讓人十分滿意的地方也稍許有，這是難免的，他又不是完人。

(中時 )