振樺電(8114)2020年營運受新冠肺炎疫情衝擊，稅後淨利1.23億元，每股盈餘（EPS）1.65元，分創近17年及近19年低點。不過，隨著美國及亞洲需求動能回升，歐洲在新客戶開發上取得重大進展，集團對2021年營運審慎樂觀，預期營收動能可望自谷底逐季爬升。

振樺電董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.5元，為歷年新低，但盈餘配發率約90.91％，改寫歷史次高。以昨（18）日收盤價85.8元計算，現金殖利率約1.75％。公司將於6月11日召開股東常會。

振樺電2020年合併營收80.89億元、年減16.99％，為近3年低點。毛利率32.51％、營益率5.77％，本業獲利率創新低。歸屬母公司稅後淨利1.23億元、年減達73％，每股盈餘1.65元，分創近17年及近19年低點。

以此推算，振樺電去年第四季合併營收22.38億元，季增7.33％、年減8.33％，毛利率31.18％、營益率7.19％，優於第三季31.1％、6.57％。歸屬母公司稅後淨利0.43億元，季增11.66％、年減50.96％，每股盈餘0.57元，均回升至全年高點。

振樺電表示，受全球疫情與封城影響，終端客戶營運與資本支出計畫大幅停擺，使集團零售餐飲、旅遊娛樂及非重症醫療相關應用遭受衝擊，規模經濟縮減、品牌營收疲弱影響產品組合，新台幣強升均削弱毛利率表現。

雖然去年獲利因未達規模經濟而承壓，但振樺電指出，去年第四季起全球逐步適應疫後新常態，隨著終端營運漸進回歸，集團接單動能已顯著轉強，使2021年2月自結合併營收6.8億元，月增10.15％、年增9.21％，前2月合併營收12.97億元、年增8.22％。

展望2021年，振樺電指出，去年受創最大的零售餐飲及旅遊娛樂服務業需求已明顯回溫，對營運展望審慎樂觀，預期將自谷底爬升，動能可望隨疫情落底呈現同期及逐季成長趨勢，惟零組件供貨缺口與貨運缺櫃問題，仍是影響出貨時程的主要變數。

各事業部方面，振樺電指出POS市場揮別封城影響，全球品牌通路動能持續回溫，預期可望重回健康水位。專案客戶亦大有斬獲，於疫情期間攻獲3家全球零售250強集團客戶，全球店數皆為上萬家規模，3大新客戶目前已少量出貨，可望成為未來2～3年新成長動能。

KIOSK方面，振樺電深耕數位金融應用，提供美國電信及有線電視業者自助繳費設備及維運服務，隨著比特幣現金交易持續熱絡，KIOSK亦接獲比特幣ATM重要訂單，預計第二季起逐步出貨。

此外，隨著購物中心、戲院、主題樂園等歐美休閒娛樂場域逐步開放，振樺電去年因封城而暫緩出貨的在手訂單需求將重啟討論。同時，公司在疫情期間成功開發連鎖戲院、酒店集團及全球保齡球館設備龍頭客戶，並獲得自助購票與自助報到設備訂單。

工業電腦方面，振樺電指出，去年醫療資源多集中於重症與呼吸道相關，今年資源配置可望逐漸恢復平衡，旗下瑞傳高毛利醫療檢測與癌症治療運算平台需求將重回成長軌道。而新半導體龍頭客戶眾多專案陸續開發，去年已有顯著貢獻，未來2年可望繼續擴大。

此外，振樺電攜手華碩策略結盟，釋出旗下子公司瑞傳3成股權，雙方目前已就工業物聯研製中心（Embedded Foundry）強勢開展，以華碩智聯網（AIoT）的台灣製造需求為起點，加上供應鏈資源挹注，預期中長期將挹注營收與獲利成長。

(時報資訊)