春假期間，名人堂花園大飯店推出兒童藝術節。(名人堂花園大飯店提供)

位於龍潭，亞洲最大球體建築，結合棒球的名人堂花園大飯店，將在4月2日至4日春假期間，舉辦充滿驚奇與挑戰的「誰是冒險王-名人堂歡樂兒藝節」活動。名人堂花園大飯店節目企劃部連珮如藝術總監表示，本次活動重金邀請到國際知名的新馬戲劇團「馬戲之門」，以及最受孩子們喜愛的「靖學」親子節目設計團隊。推出全新適合全家大小一起同歡的節目。

事實上，飯店業為了擴大住房空間，較少規劃表演場地，名人堂花園大飯店三樓還規畫了圓形劇場，相當特別。開業一年多的名人堂花園大飯店是兄弟象隊創辦人、「職棒之父」洪騰勝，為了傳承台灣國球棒球精神，圍繞著桃園龍潭棒球場興建了世界唯一直徑32公尺球形建築的棒球名人堂與飯店。

另飯店也結合文創，成立「節目企劃部」，請來曾榮獲台灣第27屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」的連珮如擔任節目企劃部藝術總監。連珮如是國際知名的琵琶演奏家，擁有豐厚的藝術底蘊及國際經驗，與飯店同仁一同接軌國際創新作法，從企劃、執行到燈光音響設計，提供內建一站式的客製化活動訂製，讓來名人堂花園大飯店辦活動或婚宴的客人，都能享受主題式飯店客製化的專業服務。

這次春假期間，邀請有台灣專業新馬戲劇團「馬戲之門工作室」，推出六場爆笑親子互動喜劇秀，包含：書本被偷、ＮＧ特務、棒球世家、國王的神秘客、帽險屋、森林之王。，以及「靖學工作室」為小朋友們量身打造的神奇創意DIY課程共十二堂，如魔術、氣球、賽車、水精靈、小檯燈，更加碼準備，氣球吃人秀、夢幻泡泡體驗、紅鼻子箱子戲法、人體彩繪、人體雕像，這也是少數擁有劇場設備的飯店，開創了飯店度假新體驗。

連珮如強調，不只春假特別企劃活動，名人堂花園大飯店三樓的圓形劇場，每週末及國定假日都有固定的Live Show劇場演出，迄今已累積上百場，廣受好評。節目內容活潑多元，讓小朋友在歡樂的氛圍下，親近表演藝術，真正做到藝術融入主題式飯店，呈現多元的度假體驗。

(中時 )