高雄市高苑工商19日歡慶50歲生日，總統蔡英文、高雄市長陳其邁及邱志偉等多名立委以貴賓身分應邀出席，董事長余政憲藉此機會向蔡總統說明台灣少子化，技職教育未來所面對的衝擊，希望經濟部釋放一些職缺，跟私立高職建教合作，讓教育部的高職體系能夠永續生存。

余政憲致詞表示，高苑工商走過半個世紀，在培育人才及技職教育和社會貢獻方面，都有顯著成果；他指出面臨台灣少子化現象，社會及各界產業界一片缺工環境之下，技職教育也面臨更大挑戰及前所未有的衝擊。

余政憲對高苑未來發展提出期許，並拜託全體教職員工要全心全意輔導學生升學及就業，特別是提升丙級或乙級等相關證照，每位同學畢業後至少要取得一張丙級證照，確定畢業就是就業的目標。

余政憲強調，政府是一體的，經濟部及教育部應該合作落實產學區塊；教育部一直在推動產學合作，學用合一，但事實上同學畢業後到就業市場還是有一些落差，經濟部所屬的國營企業每年招收很多新進人員，希望建議經濟部所屬國營單位如中鋼，台電，中油，能夠釋放一些職缺，跟私立高職能夠建教合作，開辦建教合作專班，讓私立學校也有利於招生，學生在校3年，讓學校根據企業需求來設計相關課程及訓練1、2年級學生在學校上課，3年級就在工廠實習，減少學用落差，達到學用合一的目標

利用這機會跟總統報告，希望經濟部釋放一些職缺，讓教育部的高職體系能夠永續生存。

蔡英文致詞祝福高苑工商生日快樂，肯定高苑工商培育出無數專業人才，為台灣產業帶來許多貢獻。

蔡英文強調，現在台灣產業非常受到國際重視，大家選擇在學習中實做，針對余政憲提到建教合作之事，她和市長陳其邁交換意見，未來會與在地企業溝通，建立合作關係，讓在地學校及在地企業，不論是公私營企業，或是國營企業，都希望有機會給同學可以在學習中實做的經驗，中央及地方一起做，部會間也會協力來達成這個目標，她並祝福所有同學未來在各行各業都能發揮所學，發光發熱。

(中時 )