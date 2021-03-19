日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃的壽司大餐，引爆全台出現鮭魚之亂的改名潮。對此，內政部長徐國勇今透露，其實在「鮭魚之亂」發生之前，全國就真的有10個人名字叫「鮭魚」。

行政院長蘇貞昌今（19日）率領部會首長赴立法院施政報告並備詢，民進黨立委林楚茵質詢徐國勇時，就全台近日掀起的「鮭魚」改名風潮質詢，戶政系統昨（18日）的最新統計，全台至少有332人為了吃免費壽司而改名，可能是因為年輕人對改名不太在乎，也讓很多人的名字越來越有創意。

林楚茵指出，《姓名條例》第9條有改名的規定和準則，其中第6項規定，字義粗俗不雅、音譯過長或有「特殊原因」者得申請改名，這是否衍生若有任何人利用「特殊原因」，以此霸王條款改名就可免費吃帝王蟹、和牛等大餐，且現在換發一張身分證百元有找、成本很低，恐造成法律上執行的漏洞。

對此，徐國勇表示，大法官釋字第399號，裡頭提到了姓名的粗俗或雅，是個人的主觀認定，戶政人員只能做相關勸導；的確有300多人因為想吃免費鮭魚大餐起了改名念頭，但有些人經過勸導後就沒改，真正有改名的人是200多人。

國民黨立委李德維則提出新增改名冷靜期，例如來申請後先經過15天或30天再生效，或改名3年內不能再改，讓民眾冷靜一點、多思考一點。

蘇貞昌則表示，憲法保障人民姓名權的同時，本來特殊原因就有限制改名3次，多加一個冷靜期條件是可以思考的方向。

徐國勇進一步透露，事實上在這件事情沒有發生之前，全國真的有10個人名字就叫「鮭魚」，名字不管雅或不雅，的確就有10個人取這個名字、也不是沒有。徐也呼籲，民眾不要隨便改名，因為名字是父母給的，或者是自己最後的一個決定，全面都改會很麻煩，請大家都要三思。

(中時新聞網)