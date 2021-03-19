「台中e指通」的服務及特約店家優惠不限市民，外縣市民眾也可申請，享有會員服務與優惠。（盧金足攝）

台中市數位城市再度升級！台中市長盧秀燕19日宣布推出「台中e指通」數位市民平台，19日上線，民眾利用手機加入市府LINE官方帳號或至官網註冊會員，即可申請數位虛擬市民卡，一機在手獲得專屬市政服務及資訊，目前已有20品牌、200家特約商店加入提供好康優惠，4月下旬起更可作為圖書館借閱證，免帶實體卡；市民專屬QR CODE未來更將結合場館實聯登記、線上報名及現場簽到退功能，讓防疫更便利。

「台中e指通」今日舉辦啟用記者會。盧秀燕表示，因應數位科技趨勢，市府推出「台中e指通」虛擬市民卡，除顯示市府各局處提供的「生活大小事」資訊，像是空氣品質查詢、公車動態、iBike及停車等交通便利資訊、垃圾清運和活動行事曆等，透過訂閱功能也可主動收到關注訊息，或顯示市府舉行的各種活動，未來更將推出線上繳費服務，可線上繳納規費、水電費、學雜費等，讓市民「一指通台中」。

為鼓勵民眾使用，市府積極洽談合作優惠店家，目前已有20個連鎖品牌加入「台中ｅ指通」特約商店，包括中信兄弟棒球隊、MITSUI OUTLET PARK台中港、四季百貨、必勝客、肯德基、OK超商、萊爾富、添好運、義式屋古拉爵、涮乃葉、勝博殿日式炸豬排等約200分店，只要民眾出示數位市民虛擬卡，即可享有好康優惠。

此外，「台中e指通」的服務及特約店家優惠不限市民，外縣市民眾也可申請，享有會員服務與優惠。

研考會主委吳皇昇指出，民眾要完整使用「台中e指通」各項便捷服務，首先要註冊成為會員，可利用FB、Google、LINE等社群帳號註冊，方便民眾記憶。

加入會員後，除可從網站登入各項功能，更特別的是，「台中e指通」與市府LINE官方帳號結合，從選單點選「台中e指通會員服務」，完成綁定後就可利用6大功能圖卡輕鬆操作；其中，「一維條碼」已規劃和市立各圖書館整合，4月下旬起可當作借閱證，免帶實體卡；市民專屬的QR CODE未來將進一步結合場館實聯登記、線上報名及現場簽到退使用，落實防疫工作。

吳皇昇強調，數位市民平台也會依民眾訂閱的訊息在LINE顯示提醒，例如申辦案件進度、圖書借閱預約、活動訊息、就業資訊等，綁定車號後還會主動提醒待繳停車費。因應未來行動化身分驗證及行動支付應用，下一階段將擴大推出「行動支付繳費通」，結合線上支付繳納規費、學雜費、地方稅及水電瓦斯等生活費用，網羅更多服務系統，持續擴充功能。

研考會主委吳皇昇指出，民眾使用「台中e指通」各項便捷服務，首先要註冊成為會員，可利用FB、Google、LINE等社群帳號註冊，方便民眾記憶。（盧金足攝）

數位服務處處通，「台中e 指通」虛擬市民卡上線。（盧金足攝）

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