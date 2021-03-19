109年度認養頭份市路燈5萬元以上的廠商、團體及民眾超過20個，19日齊聚頭份市公所接受市長羅雪珠頒獎感謝。（謝明俊攝）

苗栗頭份市內道路因工商業及住戶增長陸續增設路燈，至今已超過1 萬盞，雖然其中8成以上都已換成省電的LED燈泡，但全年電費仍高達6百多萬元，對市庫形成莫大負擔，包括華夏海灣塑膠、京元電子、太陽宮管委會等廠商團體及個人熱心捐助認養路燈，頭份市長羅雪珠19日上午頒獎感謝，並呼籲各界以點光明燈的精神加入認養路燈行列。

頭份市近幾年來因工廠增設、新闢道路以及住宅區增加等因素，道路照明設備持續增長，至今年為止，市公所負責維護的路燈數量已超過1萬盞，雖然路燈燈泡8成以上都已換成最省電的LED燈泡，但因數量太過龐大，頭份市公所每年所負擔的路燈電費，仍高達6百多萬元，對市庫形成不小的負擔。

因此，頭份市公所持續募集廠商、民間團體及民眾，踴躍認養路燈。頭份市長羅雪珠表示，認養每一盞路燈，一年只要5百元，除了認養人大名會登載在燈柱上，憑認養收據可抵免所得稅或是企業營業費用抵稅，頭份市公所今年再增設愛心造型貼紙，貼在每座認養燈柱上，認養6盞者，另致贈一分精美碗具組，認養5萬元以上的廠商、團體及個人，另外會製作大型燈箱公開展示以示感謝。

羅雪珠以民眾到宮廟點光明燈來比諭認養路燈，路燈就像光明燈一樣，可以照亮全部人行走的道路，給人安全和方便，這是一種功德，希望各界踴躍認養。

109年度參與認養頭份市路燈5萬元以上的有夏海灣塑膠、太陽宮管委員、京元電子、易而善、恆誼化工等廠商，以及蔡孟福等多位民眾，109年度共募集路燈認養費用共123萬元，對減輕市庫電費支出有莫大助益，羅雪珠特別在市公所3樓禮堂頒獎感謝熱心廠商及民眾，並呼籲更多人士加入公益行列。

華夏海灣塑膠一年認養路燈10萬元，足足可以點亮2百盞路燈。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠今年準備精美碗具組，將送給認養6盞路燈。（謝明俊攝）

(中時 )