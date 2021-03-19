美國科技股周四重挫，拖累台股今(19)日開低走低，終場集中市場加權股價指數以16070.24點作收，重挫217.60點，仍守在1萬6000點之上，貼息的台積電一開盤股價即失守600元，收盤爆出巨量殺低收在今日最低點591元，下跌11元。

台北股市開盤以16186.46點、下跌101點開出後，指數開低走低，不到半小時，指數已下跌超過200點，盤中一度跌到16028.78點，將面臨萬六保衛戰，台積電ADR周四下跌3.59%，一開盤股價即失守600元，下跌8元，以594元開出，盤中最低來到591元，聯電股價今日最低來到45.5元，下跌1.55元，電子、傳產、金融類股全面走低，而宣布配息26元的華碩繼昨日股價漲停後，今日仍呈現上漲，工業電腦廠商凌華受惠於客戶需求復甦，接單動能明顯轉強，推升股價上漲至66.5元漲停。

美國10年期公債殖利率飆升至1.75%，來到14個月以來高點，美國上周初次申請失業給付有77萬人，較前一周多4.5萬人，不如市場預期，顯示距離市場復甦仍有一段差距，加上歐洲疫情惡化，美股重挫，尤其以科技股為主的那斯達克綜合指數尾盤跌勢加劇，終場下挫409.03點，跌幅3.02%，收在13116.17點。道瓊工業指數終場下跌153.07 點，跌幅0.46%，收在32862.3點，標準普爾500指數收盤下挫58.66點，跌幅1.48%，收在3915.46點。

法人指出，雖然聯準會釋出持續寬鬆言論，希望能化解資本市場擔憂，可惜效果僅一日有效。美債殖利率短暫回軟後，目前仍持續緩步攀升，導致美國科技股再度重挫，恐將迫使台股面臨回檔壓力，預期短期台股仍將維持在月線附近震盪整理。操作上，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

(中時新聞網)