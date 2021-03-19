台中市室內設計公會支持發起「專技國考」，今起自行車環島連署，今早在市府廣場舉行島連署啟程儀式。（盧金足攝）

為爭取室內設計師「專技國考」，台中市室設公會19日發起自行車環島連署活動，上午從台中市府出發，每到一座城市，都有同業參與連署喚起中央關注，加快速度通過「專技國考」，該公會也會將全台各地的連署書，代表遞交行政院請願。

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長陳銘達指出，室內設計「乙級技術士」初始是為過度到「室內設計師」而設，原本政府計畫10年完成，但立法遙遙無期，產學界乃有「走向街頭」的聲音。

該會為避免業界學界走向街頭耗費社會資源，串連全國各縣市室內設計公會發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科自行車環島連署活動」，期望政府能實現對室內設計產業的承諾，同時讓室內設計相關產業正常穩定發展。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立強調，中央推動實施的腳步還是很慢，希望國家能向室內設計師領域的專業人員承諾，也是為廣大的室內設計從業人員發聲，19日起展開全台環島。

陳銘達指出，國家至今未提供國家級考試，讓室內設計師獲得專業認證，質疑現在有土木技師、結構技師、建築師，但沒有室內設計師的國考，很多專業的室內設計人才到國外，因為缺少國考認證，競爭力大受影響。

台中市室設公會數位資訊委員會主委林嘉裕 說，室內設計領域近年的發展突飛猛進，對我國經濟發展與文化創意產業的貢獻與日俱增，而室內設計專業教育正式走入高等教育殿堂迄今已有35載，每年大學及碩士畢業生約有2000人。

但在現行的制度下他們只能參加等同高職畢業學力的「乙級技術士」技能檢定考試，如此不但否定了室內設計高等專業教育的價值，也大大限縮室內設計業的長遠發展。

陳銘達強調，目前台灣還是「乙級技術士」技能檢定考試，在相關行業中都有「師級」檢定，對室內設計專業人才不公平，室內設計師對空間設計不可忽視其重要性。

統計全台大學院校有室內設計相關科系約27所，社會相關的室內設計人員約20多萬人，近6000家室內設計相關業者，中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會為避免業界學界走向街頭耗費社會資源，串連全國各縣市室內設計公會發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科自行車環島連署活動」，期望政府能實現對室內設計產業的承諾，讓室內設計相關產業正常穩定發展。

執行單位台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立表示，9天8夜自行車環島連署活動於19日從台中市政府前廣場大會師後啟程，沿途經過彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗等，與各縣市室內設計公會代表及大專院校學者教授進行聯合簽署儀式。

並於27日返回台中，隨即舉行遞交連署書儀式，呼籲全國室內設計裝修公會的會員及室內設計系所學生響應「連署」及「環島串接」活動。

台中市室內設計公會支持發起「專技國考」，今起自行車環島連署，今早在市府廣場舉行島連署啟程儀式。（盧金足攝）

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會籲請全國室內設計裝修公會的會員及室內設計系所的學生響應「連署」及「環島串接」活動。（盧金足攝）

9天8夜自行車環島連署活動於19日從台中市政府前廣場大會師後啟程。（盧金足攝）

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會串連全國各縣市室內設計公會發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科自行車環島連署活動」。（盧金足攝）

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