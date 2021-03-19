「奇美樂展」母親節音樂會名琴，「姚阿幸－艾爾曼」小提琴。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

聲樂家黃莉錦。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館以典藏上千把提琴而聞名，其中不乏知名百年名琴，難得的是，這些名琴不僅展示躺在蒐藏櫃，奇美博物館今年母親節也策畫一場「從媽媽角度」辦的母親節音樂會，5月8日、9日特別推出為母親量身定做的「奇美樂展：給母親的情書」音樂會，擔綱演出的4位國內知名音樂家不僅活躍樂壇也都是母親身分。

4位演出者分別是前NSO國家交響樂團首席李宜錦、大提琴副首席連亦先、紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤及聲樂家黃莉錦，搭配演出2把大小提琴是奇美博物館絕世不凡珍藏，1把是世界公認最古老大提琴「查理九世」，為1566年製作，另1把為1722年作品更是促動奇美集團創辦人許文龍收藏提琴引子，他兒時因緣際會聽到此琴琴音，從此深烙心中。

館方指出，為了拉近民眾與古典樂的距離，奇美博物館去年起舉辦「奇美樂展」系列音樂會，主打悅耳動人、輕鬆親民風格，一推出即獲得熱烈回響，場場售罄。有感於民眾對於音樂會的喜愛，「奇美樂展」今年母親節假期特別推出「給母親的情書」音樂會，透過鋼琴三重奏與聲樂表演，帶來一連串經典知名的樂曲，包括旋律優美室內樂小品、迷人高雅的法文歌曲與獨家改編的台灣民謠組曲等，曲目充滿對母親的思念、關懷與感謝，充滿溫柔力量，期待為母親與一家人留下幸福溫馨難忘時光。

擔綱音樂會演出的4位國內知名音樂家不僅活躍樂壇，且皆是為孩子盡心付出的母親。「Trio Zilia鋼琴三重奏」由前NSO國家交響樂團首席李宜錦、大提琴副首席連亦先、紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤所組成，三人近年推廣兒童音樂教育不遺餘力，推出多場親子音樂會，廣受大小朋友的歡迎。另一位聲樂家黃莉錦為輕抒情女高音，曾獲法國馬賽第十屆聲樂國際大賽評審獎，近期也在高雄衛武營《茶花女》歌劇擔綱主演，更是奇美藝術獎得主。4人首度以母親角度演繹樂曲，希望帶給觀眾更多共鳴。

除了名家、名曲，搭配演出的2把大小提琴也是奇美博物館絕世不凡的珍藏。一把是世界公認最古老大提琴「查理九世」，為安德烈．阿瑪蒂於1566年所製作，琴身背後的皇室圖騰突顯其獨一無二，厚實的琴音宏亮悠遠，即使在上千人演出場地仍能讓所有觀眾清晰聽見每個音符，君王般的強大氣勢唯有親臨現場才能完全感受。

另1把「姚阿幸－艾爾曼」小提琴，為史特拉底瓦里於1722年完成的爐火純青之作，細膩甜美的音色極具扣人心弦的魔力；此琴亦是奇美集團創辦人許文龍先生的兒時回憶，他小時候因緣際會聽到此琴琴音，從此深烙心中，成為日後起心動念蒐藏提琴的引子。

奇美博物館表示，館內除了有好的展覽與蒐藏，也有優質音樂表演場域「奇美廳」，希望透過「奇美樂展」讓民眾享受博物館音樂廳的好品質，更重要的是建構親民藝文體驗環境，落實奇美長期以來推廣古典樂的初衷，也讓典藏百年名琴不僅是展示或躺在蒐藏櫃而已，還能發揮本色，讓民眾親身感受名琴穿越時空、充滿生命力的樂章。

(中時 )