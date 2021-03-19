小英總統19日應高雄市長陳其邁和蜜柑站長邀請，來到高雄橋頭糖廠站探班，看看站長有沒有認真上班，並慰問其辛勞。

高雄市長陳其邁上月25日訪視高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」，暖男形象表露無遺，除了慰勉蜜柑守護捷運及擔任站長的辛勞，更特別寄發一張由高捷公司董事長楊岳崑回送的「蜜柑」明信片給同為愛貓一族的蔡英文總統，要分享蜜柑的萌樣，同天蜜柑站長也寫了一張明信片，熱情邀請蔡總統有空時能來橋頭糖廠站走走，經過高雄郵局的協助，陳其邁與蜜柑的明信片安全迅速的在一天之內送抵總統手上，19日小英總統果真應陳其邁和蜜柑站長邀請來到橋頭糖廠站探班，看看站長有沒有認真上班！

睡覺會捲成一顆橘子狀的「蜜柑」，通過高捷貓站長的面試及完成新進員工訓練後，去年9月正式分派到橋頭糖廠捷運站值勤，近來人氣噴發，在過年期間還收到新年紅包的蜜柑站長，讓陳其邁市長特地前往訪視，為蜜柑及高捷同仁加油打氣，19日更開心能接待國家元首，蜜柑站長也一直秉持敬業精神，雖然內心緊張，還是神色自若地接待蔡總統並和總統深情對望，讓總統開心的遞上肉泥和罐罐，誠如市長所說，這是會自己賺罐罐的貓站長呢！

19日蜜柑站長也準備了萌萌禮盒組，包含好吃的貓罐頭、肉泥和高捷小領巾要回贈給總統家裡的想想、阿才以及市長家的陳小米和Muji。蔡總統也公開感謝貓站長蜜柑及高捷站務人員盡忠職守，服務前往橋頭糖廠站的旅客，並推薦糖廠站內的貓村花園、貓星石、3D立體貓咪藝術造景及可愛的貓咪郵筒，希望民眾可以多搭乘捷運來參觀。

高捷公司表示，感謝蔡總統及陳市長來探望蜜柑與高捷同仁，親民的表現讓大家喜出望外且倍感溫馨。也歡迎全國民眾都能以認養代替購買，不棄養不放養，一起寵愛毛小孩讓城市更幸福。高雄捷運橋頭糖廠站蜜柑站長執勤時間表，為平日（週三～週五）中午12:00到傍晚17:00，例假日（週六～週日）上午10:30到傍晚17:30，每週一、二公休（如遇國定假日正常出勤）。

(工商 )