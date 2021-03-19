文創股VHQ-KY（4803）爆出應收帳款暴增、出現上億元資金缺口，且在大陸涉嫌逃漏稅2.8億元等利空消息，而最大融資主開發金旗下子公司曝險金額約1.5億元。金管會銀行局副局長銀行局副局長黃光熙19日指出，開發金已向銀行局通報過，銀行局也要求開發金要去仔細了解VHQ的狀況，若有查到任何異樣情形要適時對外說明。

據毅傳媒報導，台灣上櫃公司「VHQ-KY」（4803）近日在大陸捲入逃漏稅疑雲，遭舉報的金額高達新台幣2.8億元。而在逃稅案背後，有股東發現，公司現金已不足應付1年內將到期的新台幣10億元債務，而其中最大的融資主為「開發金控」（2883）。

黃光熙在參加連線商銀與存保簽約典禮接受媒體訪問時指出，此事因有媒體關注，開發金已向銀行局通報會去了解VHQ的狀況，銀行局也已要求開發金在了解事實狀況後要回報，且若有查到任何異樣情形必須適時對外說明。

開發金控則指出，開發金控、開發資本及凱基銀行均未對VHQ-KY有融資情事，媒體報導開發融資VHQ-KY一事，並非事實。

開發金控表示，開發資本子公司所管理之私募股權基金於2019年投資VHQ-KY之子公司，開發資本子公司就本案之整體投資曝險約為美金520萬元（約新台幣1.5億元）。基金管理團隊對所投資之事業均依照基金相關規章進行投資後管理，設有專責人員負責投後管理，主動追蹤並監控本案所投資事業（即VHQ-KY之子公司）營運計畫之執行情形。

(工商 )