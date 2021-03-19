「所有兒童，沒有任何例外，不能因自己或家族的種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他理念、國籍、出身、財富、或其他身分的不同而有所差別。」--聯合國兒童權利宣言第一條。

每一個孩子都應該有平安長大的機會！台灣大哥大基金會第九屆i無限數位公益專案之公益微電影募款，18日正式上線起跑。本次的兩部公益微電影分別為財團法人台灣關愛基金會的《透明的孩子》，以及財團法人罕見疾病基金會的《萬分之一特別的你》，各自為面臨不同生存危機的兒童發聲，邀請民眾上網收看並點讚分享，每一個點閱台灣大基金會將捐出1元給公益團體，每部影片最高十萬元，讓關心化為實際行動，幫助這群透明又特別的小孩平安長大。

（圖/台灣大哥大提供）

今年兩部公益微電影，不約而同聚焦在兒童的主題上，一部關注失聯女性外籍移工在台子女的艱難處境，另一部則替兒童罕見疾病發聲。台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，「兒童應該在關愛與理解的氣氛中成長，但從這兩部公益微電影中發現，社會上仍有一些孩子受到差別待遇，無法得到必要的保護與協助。藉由影像傳播的力量，希望讓更多人知道他們的故事，攜手公益團體，給孩子們更多關懷與支持，陪伴他們順利成長，追尋屬於自己的夢想。」

台灣關愛基金會《透明的孩子》故事主角阿雅，因為媽媽是失聯的女性移工，而成為俗稱「黑戶寶寶」的一員。阿雅雖然在台灣出生，但她無法申報戶口、無法享有健保和上學，彷彿是透明的存在。在這些「透明的孩子」的成長過程中，極度缺乏關愛與妥善照顧，也讓他們的存活率相對偏低。台灣關愛基金會成為這些「透明的孩子」的救命稻草，提供醫療、安置與照顧服務，讓他們短暫停留在台灣的日子可以平安健康。

（圖/台灣大哥大提供）

《透明的孩子》由劉純佑編劇執導，曾經獲得myfone行創獎第12屆、第13屆行動影片組佳作及第14屆微電影組佳作的他，長期關注台灣移工權益，進而接觸到這些透明的孩子。劉純佑說，第一次到台灣關愛基金會考察時，就被100多個孩子毫無防備向他展開雙臂、渴求關愛的畫面所震攝，讓他更想為這群孩子發聲。為了更加了解移工媽媽及黑戶寶寶們，劉純佑深入研究多個個案，從故事設定、寫劇本、小演員海選、演員訓練到正式開拍，歷時3個多月，所有細節無不挖空心思、親力親為。劉純佑表示，「透明的孩子」不僅指這些被體制忽略的兒童，也代表那些無法長大、變成幽魂的孩子，所以他發展出「最萌鬼片」的概念，透過「已犧牲生命的孩子Vs. 仍活著的孩子」的對比，呼籲大家伸出援手，不要再有孩子被犧牲。為了讓片中的小小演員們進入狀況，劉純佑特別請專家指導表演，拍片過程更是循循善誘，為了降低孩子們的緊張感，開拍前還特別帶孩子們先出去玩，用心程度溢於言表。

（圖/台灣大哥大提供）

而《萬分之一特別的你》則關注一個外表看起來與其他同學無異，但實際上罹患先天性代謝異常疾病的罕病病童女孩-家寧，她所罹患的「丙酸血症」讓她的日常飲食必須接受低蛋白營養品控制，包括奶、蛋、豆、魚、肉類，這些再平常不過的食物，都是她的「拒絕往來戶」。如果誤食過量的蛋白質，不僅會在體內形成毒素，甚至造成昏迷或死亡。因此她每一口吃入嘴裡的食物都必須斤斤計較，而特殊的飲食習慣，讓她常遭受旁人側目的眼光。財團法人罕見疾病基金會長期宣導正確了解罕見疾病的觀念，期望能減少大家的誤解及忽視，更不要因為罕見就視而不見！

（圖/台灣大哥大提供）

《萬分之一特別的你》的導演鄭翔鴻及編劇穆妍妤，除了融入身邊親友的切身經歷，更深入了解多位罕見病友的故事，發掘他們成長過程中不為人知的艱辛。有些病友從外表上看不出罹患疾病，但飲食受限、營養不均衡的情形，常讓他們在團體中特別「突出」，甚至常常遭到惡作劇作弄。鄭翔鴻及穆妍妤以「校園霸凌」的角度切入，提醒社會大眾及年輕學子們，有時候某些人所做的一些行為，是有特別的原因，千萬不要因為不瞭解而妄下定論，更不要給予異樣的眼光。《萬分之一特別的你》找來現年13歲、參與《紅衣小女孩2》及國產電玩赤燭遊戲《還願》演出的小演員林芷瑈擔任主角。雖然這是林小妹妹第一次扮演罕見疾病的病友，但精采的超齡演出，令人驚艷！

（圖/台灣大哥大提供）

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，「i無限數位公益」九年來協助26個公益團體拍攝微電影，喚醒大眾對於特定議題的了解與重視，用有感情、有溫度的數位倡議及勸募方式，放大公益價值，至今已幫助公益團體募款成長超過2,600萬。「i無限數位公益」也持續透過公開徵選的方式，由台灣大哥大基金會提供製作經費，媒合myfone行創獎微電影組得主及新生代導演拍攝，推動公益同時也為台灣培植優秀的影視音創作團隊。今年獲選的2個主題從58件提案中脫穎而出，皆為導演自行投稿，期望可以幫助無身份的兒童與罕病病童向外發聲。這些特別的孩子即便有公益團體的關注，但資源仍遠遠不足，台灣大哥大基金會期望能喚起社會大眾的重視及力量，將讓他們基本的生存需求能不被忽視，讓他們可以擁有如一般人的日常，平安健康的長大。

《透明的孩子》及《萬分之一特別的你》兩部影片皆已於YouTube上架，台灣大用戶手機可免費直撥518015（捐款對象：罕見疾病基金會）或5180133（捐款對象：台灣關愛基金會）進行行動捐款，或是直接觀賞影片，讓每個點擊化為一元愛心善款。台灣大哥大基金會「i無限數位公益」從2012年開始（第一屆），九年來已協助26間公益團體拍攝微電影，累積帶動超過1,080萬點閱數、募款成長超過2,600萬元。其中包含2014年第三屆《天使21號》、2015年第四屆《溫度》及《忘˙春風》，至今都累計超過150萬次點閱，其中《溫度》創下超過284萬次點閱，社會投資報酬率(SROI)高達8.7倍。「i無限數位公益」努力的成果也獲得2019第15屆遠見企業社會責任獎「傑出方案-公益推動」首獎的肯定。

(中時新聞網)