侯佩岑帶老公黃伯俊、媽媽林月雲上大陸真人秀《婆婆與媽媽》，因談不倫往事而被罵爆，但無論輿論如何，節目仍繼續播出，最新一集節目中，侯佩岑邀朋友來家裡作客，這回講到侯佩岑情史多，被爆：「她每個都很帥啊」，老公也難得開口回應了。

在最新一集《婆婆與媽媽》中，侯佩岑幫著老公減肥，會嚴格糾正他的跑步姿勢，但夫妻倆一到家，直接面對最大挑戰「有種餓叫媽媽覺得你餓」，林月雲準備了一桌好菜在等他們，黃伯俊想吃，侯佩岑趕忙阻止說這樣運動都白費了，但最終被媽媽說服，還是開吃。

而侯佩岑這天也邀了兩個朋友來作客，正是牽線她跟黃伯俊的媒人，聊到當初為何要介紹兩人認識，朋友坦言黃伯俊是認識的朋友中最可靠的，覺得要過侯佩岑這關需要十足毅力，坦言：「因為我知道(妳)這座山滿高的」，侯佩岑透露那診陣子她常出國，回台灣也不太敢出門，但黃伯俊卻不減熱情地追求著，最終兩人真的走在一起。

至於兩人是否登對？朋友竟爆料：「其實佩岑只是注重外表而已，她每個都很帥啊」，讓侯佩岑心驚直呼她才沒交往很多人，而被問到是否在意老婆過去被報導的那些緋聞？黃伯俊一派淡然地說：「不會啊」，林月雲也表示很滿意這個女婿，個性很踏實，竟爆黃伯俊一個月花不到5千元，吃個百元鐵板燒他就可以滿足了，實在節儉。

(中時新聞網)