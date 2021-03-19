曾的胞妹曾麗鴻涉嫌協助曾詐領助理費，複訊後即遭檢方聲押，預計今日下午三點召開羈押庭。（袁庭堯攝）

高市議長曾麗燕深陷詐領助理費疑雲，檢方懷疑她貪污至少300萬元，19日凌晨以200萬元諭令交保候傳。曾的胞妹曾麗鴻涉嫌協助曾詐領助理費，複訊後即遭檢方聲押，預計今日下午三點召開羈押庭。

此案由高雄地檢署檢肅黑金組劉穎芳主任檢察官、許育銓檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站、法務部廉政署南部地區調查組共同偵辦，一共傳喚曾麗燕、曾麗鴻、曾華富及助理等被告共9人、證人6人到案說明。

檢方透過帳冊查出，曾麗鴻涉嫌自2010年、曾麗燕擔任改制直轄市後第一屆高雄市議會議員開始，接受曾麗燕指示，辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，還多次利用遴聘公費助理的機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資的方式，向高雄市議會不實申請助理補助費，不法所得初估300萬元，實際不法金額仍待釐清。

檢方認定曾麗燕、曾麗鴻2人涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款及刑法第214條等罪之犯罪嫌疑重大，曾麗鴻因有湮滅證據及勾串共犯之虞，且有羈押之必要性，遭檢方聲押禁見，高雄地院預計下午三點召開羈押庭。

曾華富則擔任助理職，與其餘助理、相關人涉嫌偽造文書罪，涉案程度較輕，訊後僅以5或10萬元交保候傳。

外傳民進黨有心人士想藉此事件轉移高雄近來治安不佳的焦點，也有人提出陰謀論，指去年議長補選，議會國民黨團內部矛盾加劇，「自己人」在背後補刀。

曾麗燕現年68歲，擁有4屆市議員資歷，去年前議長許崑源墜樓身亡後，透過議會改選當選議長，為人親和，有「阿姑」的稱號，與過世的前議長許崑源的霸氣不同，常被形容「有求必應」。曾麗燕也是繼康裕成後、高市第2位女性議長，沒想到就職才7個多月，就爆發助理費風波。

法界人士認為，不論透過人頭申報或賺取差額，若將費用挪為己用，就是貪污，若遭判刑最低刑度7年，還會被褫奪公權。但若差額用在選民服務等其他事務開銷，則為偽造文書，認定上還是要依法官判定。

(中時 )