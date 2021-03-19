苗栗縣政府為改善苗栗市田寮圳水質惡臭問題，向環保署爭取補助，利用原苗栗農工舊校舍土地，改設為「田寮圳礫間水質淨化場」，將於3月24日啟用，透過礫間處理設施，每日可從田寮圳截取8000噸汙水，淨化後放流回田寮圳或水利會灌溉取水口，發揮汙染減量、水資源再利用的效果。

田寮圳流經苗栗市人口密集區，生活汙水排入，導致田寮圳長年惡臭問題難解。縣府為改善田寮圳水質汙染情形，規畫田寮圳水質現地處理新建工程，獲環保署補助1億800萬元，加上地方配合款2700萬元，共計1億3500萬元，運用苗農舊校舍土地設置礫間水質淨化場，2019年6月24日動工。

水利處指出，田寮圳礫間水質淨化場將於今年3月24日啟用，礫間處理採地下化設置，透過礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，降低水中的懸浮固體、氨氮、生化需氧量及惡臭，出流水可放流回田寮圳、放流至水利會灌溉取水口，或提供廠內植栽噴灌，發揮汙染減量的效果。

水利處長楊明鐃指出，礫間水質淨化場將從田寮圳較上游處，截取汙水到廠內淨化後再以專管放流，廠內也設置「教育觀察廊道」，可讓學生、民眾直接觀察礫石間汙水流動及淨化成效。完工後上方回復綠地，目前由苗栗農工的師生種植茶樹作為教學使用，成為新的水資源教育場域，也提升市民居住生活品質。

水利處表示，整治田寮圳，礫間水質淨化場啟用只是第1步，第2步等待田寮排水系統分洪治理工程完工，規畫建設渡槽讓水利會取水，最終目標是拆除橡皮壩，解決每次水堵起來，生活汙水被太陽曝曬產生惡臭的問題，不過分洪工程因管線遷移有延遲，預計3月下旬復工，盼明年中旬完成第1期工程。

(中時 )