房市話題，在「社群」平台上的討論度，愈來愈夯！據統計，2020年下半年聲量激增99％，逾225萬則，成長幅度幾乎翻倍。

今年1~2月六都買賣移轉棟數飆出4萬棟創十年新高，隨著房市淡季不淡的市場表現，政府打房政策再度成為熱門話題。由意藍資訊與彥星喬商共同發表的「台灣房地產網路聲量」調查統計，2020年全台房地產輿情討論總量高達340萬，下半年聲量統計比上半年激增99％，幾乎翻倍成長。

意藍資訊總經理楊立偉表示，過去成功由OpView來推估金融產品的發展趨勢，去年就蒐集到340萬則的房地產大數據。

彥星喬商總經理劉安立表示，去年全國建物買賣移轉登記棟數，創下7年來新高，達32萬棟，在政策話題對市場拋出風向球的刺激下，輿情聲量也大量累積。

意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，2020年下半年房地產聲量，總計逾225萬則，成長99％。

其中，社群、討論區及新聞三大類，同步成長。

尤其集中的關鍵來源，為「社群」；社群聲量的下半年成長率高達138％，拉開與討論區（成長45％），及新聞（成長60％）來源的距離。

至於前五大聲量來源網站，分別為：Facebook、PTT、YouTube、Mobile01及Yahoo新聞。

其中，在臉書社團聲量的噴發，成長高達377％。

劉安立表示，隨著網路成為民眾訊息流通的主要管道，主題式的臉書社團因為有明確的討論主題，版友能就共同話題分享更多平台資訊，而有精準客群與受眾的群聚現象。所以市場上的確出現揪團購屋、集體議價的特殊消費行為與行銷模式。

劉安立表示，隨著消費者的決策行為是從網路大量蒐集資訊開始，房地產廣告宣傳的數位轉型需求就日益增加。在社群行銷上我們看到KOL意見領袖的開箱、活動抽獎贈獎等多元表現，也都刺激房地產聲量的成長。

去年六都買賣移轉棟數由多至少排序為：新北、台中、桃園、高雄、台北及台南。

至於此次2020年下半年「台灣房地產網路聲量」調查的六都聲量，在佔比排序方面，表現一致；分別為新北（20.8％）、台中（18.7％）、桃園（12.5％）、高雄（12％）、台北（11.9％）及台南（6.4％）。

宋孟儒表示，新北市及台中市的聲量佔比高，若就成長率來看，台中市則成長強勁；整體而言中南部有聲量漸熱的趨勢，其中高雄增幅最大，桃園的聲量佔比與成長皆穩定上升。

劉安立表示，六都之中去年移轉棟數年增率飆高的桃園市（13.2％），及台中市（11.9％），在聲量成長率上也是排名前三。因此大膽預測，聲量成長第一的高雄市，在今年上半年的交易狀況應該也會有良好的表現。

「台灣房地產網路聲量」調查是由國內輿情系統領導品牌意藍資訊OpView與房地產媒體代理商彥星喬商傳播事業群，共同成立的房地產動態數據資料庫，透過OpView社群口碑資料庫，收錄全台8.5萬個以上網站頻道的每日資訊量。

劉安立認為，透過輿情資料的蒐集與分析運用，能真實呈現房市購屋需求的即時觀點，也能提供各種透明化的客觀資訊去幫助消費者完成購屋的理性決策過程。預期2021上半年的輿情，應仍有新一波的成長，房市將「價穩量增」。

(工商 )