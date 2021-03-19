靜宜大學在該校「主顧聖母堂」旁成立「主顧咖啡2館」，成為校園新亮點，不僅為台中海線地區增添美麗的景點，也堪稱「全台最美的校園咖啡館」！（靜宜大學提供）

靜宜大學公共事務副校長暨秘書長簡義信，2年前利用該校主顧樓開放式樓梯空間，打造試營運基地「主顧咖啡1館」，教導類弱勢或弱勢學生烘焙、沖泡咖啡，及麵包甜點等研發技能，並由學生自主經營，提供實作場域，以學習取代工讀。因成效卓著，更在該校「主顧聖母堂」旁成立「主顧咖啡2館」，成為校園新亮點，不僅為台中海線地區增添美麗的景點，也堪稱「全台最美的校園咖啡館」！

校長唐傳義表示，靜宜長期推動「1=3，1份愛、3份力量」類弱勢或弱勢學生輔導計畫，由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓1份愛心，發揮3份力量，每年嘉惠超過2000名學生。

唐傳義說，經靜宜校方統計很多學生除學貸外，還需打工負擔生活支出，因此透過「主顧咖啡館」提供學生「含金量」較高的「學習式」工讀。新成立的「主顧咖啡2館」，以更專業、嶄新的多功能空間，提供學校社團、校友及導生聚會；並串聯教學區域與學校宿舍，為校園生活加值，讓學校更有「家」的感覺，也兼具拉近彼此距離及區域融合等意義，創造靜宜新價值！

簡義信指出，在台灣約有4成民眾每天喝1杯以上的咖啡，咖啡館扮演著人際關係重要的橋梁。以往很多師生互動都在辦公室或教室，為提供更溫馨的場域，「主顧咖啡1館」在2年前應運而生。

簡義信說，台灣的咖啡產值一年有700多億很多學生畢業後，可能從事咖啡館相關工作，靜宜校方不僅提供學生完整的學習工讀機制，每年也舉辦兩次「咖啡工作坊」，由知名的咖啡專家，利用一週時間，教導學生烘焙、沖泡咖啡等專業知識，並訓練營運、設計菜單及研發甜點等。目前已有幾位畢業生，順利在連鎖咖啡館工作。

靜宜大學「主顧聖母堂」落成後，假日遊客多，因學校有寒暑假，校外商家進駐意願低，學校因此自營「主顧咖啡2館」，提供遊客品嚐學生製作的咖啡與點心，師生也可在此聚會。

「主顧咖啡2館」位於「主顧聖母堂」附近，可容納40多人，營業時間從上午9點半至晚上8點，提供咖啡、風味茶等飲品，也有輕食與點心。

校方特別在咖啡館前方設計「仰望平台」，民眾可坐在沙發式的座椅仰望主顧聖母堂。樓上則設有露天瞭望平台，可環視整個校園景觀，還可眺望台中港。咖啡館採用貨櫃屋鏤空設計，兼具空間感及美感，堪稱「全台最美的校園咖啡館」！

靜宜「主顧咖啡2館」以更專業、嶄新的多功能空間，提供學校社團、校友及導生聚會；並串聯教學區域與學校宿舍，為校園生活加值，讓學校更有「家」的感覺！（靜宜大學提供）

靜宜校方不僅提供學生完整的學習工讀機制，也舉辦「咖啡工作坊」，教導學生烘焙、沖泡咖啡等專業知識，並訓練營運、設計菜單及研發甜點等。（靜宜大學提供）

靜宜校方不僅提供學生完整的學習工讀機制，也舉辦「咖啡工作坊」，教導學生烘焙、沖泡咖啡等專業知識，並訓練營運、設計菜單及研發甜點等。（靜宜大學提供）

(中時 )