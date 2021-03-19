陽明海運股份有限公司今（19）日於台灣國際造船公司高雄廠舉行2,800TEU級全貨櫃輪「永明輪」新船命名典禮，典禮由陽明海運鄭貞茂董事長及台船鄭文隆董事長共同主持，並邀請交通部航政司司長何淑萍女士擔任「永明輪」之命名擲瓶人，祝福新船一帆風順、班班滿載。

「永明輪」為陽明海運委由台船建造10艘2,800TEU級全貨櫃輪中第8艘新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，其劍艏船型節能設計可有效節省油耗，並提供優異流體動力性能，搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，大幅提升船舶能源運用效率，輔以脫硫塔的安裝，減低氮氧化物及硫氧化物排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準；在企業營運之餘亦持續節能減排，以追求環境保護與企業永續之目標。

除環保節能優勢，「永明輪」同時具備智慧先進技術，配置先進的電腦整合系統以監控無人當值機艙，並且設置尾軸監控裝置隨時監控尾軸狀態，大幅提升航行安全性。陽明海運表示，為強化整體競爭優勢並降低營運成本，自2020年截至目前已有7艘2,800TEU自有船與4艘11,000TEU長租船交付，未來還有2艘2,800TEU自有船與10艘11,000TEU長租船將陸續交付，將有助於陽明海運營運船隊汰舊換新，為陽明海運全球船隊挹注運力，更能與時俱進最佳化船隊管理，邁向智慧化及數位化之路。

「永明輪」將於4月1日正式投入陽明海運亞洲區間JTS航線，隨永明輪的加入，新船油耗節省效益搭配近期穩定之市場貨載需求，有助於陽明海運進一步提升亞洲區間航線營運績效。JTS航線靠港順序為：名古屋（Nagoya）、東京（Tokyo）、千葉（Chiba）、橫濱（Yokohama）、基隆（Keelung）、高雄（Kaohsiung）、香港（Hong Kong）、蛇口（Shekou）、巴生港（Port Kelang）、新加坡（Singapore）、馬尼拉南港（Manila South Port）、高雄（Kaohsiung）、香港（Hong Kong）、蛇口（Shekou）、廈門（Xiamen）、名古屋（Nagoya）。

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