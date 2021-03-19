2019年台南市第二選區立委補選，民進黨立委賴惠員投票前曾在電視政論節目上，公開指控「最強村姑」陳筱諭背後有國共操盤，陳除依違反《選罷法》中意圖使候選人不當選提告外，還提起民事侵權損害賠償之訴。其中，民事已判決賴惠員需賠償20萬元確定；至於刑事方面，台南地檢署近日也將賴提起公訴，台南地院將於30日首度開庭審理。陳筱諭18日獲悉後，強調司法是公正的，終於還她公道了。

原台南市第二選區立委黃偉哲因當選台南市長，其遺缺於2019年3月16日進行補選時，除陳筱諭以無黨籍身分參選外，另有楊筱如、郭國文、吳炳輝、謝龍介、吳國棟等5人候選人。

檢方起訴指出，民進黨籍的前台南市議員賴惠員，於2019年3月8日在民視新聞台「政經看民視」節目錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤」！這個很清楚，很清楚！（主持人問：誰在操盤？）當然是中共！（主持人問：真的啊？）是啊！（主持人問：是陳筱諭啊？）是啊！她的資金真的是、真的是，很明顯、很明顯（此時賴惠員手持看板，看板上記載『都是國共在操盤』）』等言論及文字，影射陳筱諭的選舉受到大陸操控。

檢方認為，該節目於同日晚間8點到10點公開播出，賴惠員以此方式向全台民眾具體指摘及傳播不實之事，足生損害陳筱諭的名譽及公眾對投票意向決定的正確性，經陳筱諭訴由台北地檢署陳請台灣高等檢察署檢察長令轉台南地檢署偵辦後，認定賴惠員的行為違反《刑法》毀謗罪，及《選罷法》意圖使候選人不當選而傳播不實之事項等罪的犯罪構成要件，依特別法優於普通法的法規競合法理，擇一依違反選罷法提起公訴。

(中時 )