歐盟藥品管理局（EMA）近期公布AZ疫苗初期報告，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，EMA針對了過去英國、歐洲地區施打將近2000萬劑的AZ疫苗中，看到的血栓、腦靜脈竇栓塞的部分進行回顧。

莊人祥說明，EMA在18日特別會議的結論是，疫苗接種的益處大於風險，沒有增加血栓事件的風險，沒有證據顯示特別批號的疫苗或製造場所和不良事件有關，疫苗可能與非常罕見的血栓合併血小板低下的不良事件有關，包括大腦靜脈竇栓塞事件。

針對EMA的結論，莊人祥表示，今天傍晚5點會召開專家會議，專家會進行討論，看看針對台灣開打的部分有無需要特別注意的，比如哪些族群要注意，依照風險和利益來做分析。

對於韓國的血栓事件是否納入考慮？莊人祥表示，韓國第1例死亡事件，印象中和吸入性肺炎、心肌梗塞有關，第2例今天還沒有follow到，都可以納入考量，不過韓國又調查的目前都發現和疫苗沒有相關。韓國的施打數據很公開，每天都有公布，我們都有助益。

對於台灣是否如期在周一開打AZ疫苗，莊人祥表示，指揮官剛剛也說下午會參與記者會，若有結果會在傍晚的時候宣布。

莊人祥表示，配送的57家醫療院所除了連江因為氣候不佳無法今天送達，其他56家醫院都已在中午前陸續送達，首批配送的量有4萬4500劑。對於為何各家醫院數量不一，他表示，有先調查醫院施打的醫護人員的人數，根據人數給予多一點點的疫苗量。

對於新北市長侯友宜表示願意帶頭接種AZ疫苗，莊人祥表示，所有首長都還是列為第2順位，中央地方防疫人員和首長都屬於第2順位。

(中時 )