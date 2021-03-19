不動產市場交易復甦，台北市豪宅交易量也有大幅突破，依據實價登錄資料，台北市近五年豪宅交易從谷底一路攀升，去年交易共521筆，與2016年低點相比交易量成長32.6%，不過平均成交單價並未隨交易量成長，去年每坪112.2萬，跟2016年相比僅增4.8%，且跟前年(2019年)相比小幅下滑3.4%。大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，去年高端市場受豐沛游資挹注，交易量大增，然而經歷過房市盤整、豪宅價格向下修正的經驗，多數買方追價意願有限，平均成交價未創高點。

回顧2016年因房地合一正式上路，豪宅市場萎縮，成交價量落低點，全年393筆、均價107.1萬，但隔年房市開始復甦，成交量破400筆，均價維持每坪110萬以上水平。而觀察豪宅成交熱門行政區交易量，中山區為常勝軍，有四年交易量奪冠，大安區僅一年位列榜首，且近三年第一名的行政區都有破百筆的成交量。至於各年度成交單價最高的豪宅分別有松濤苑、勤美璞真、元利信義聯勤及西華富邦，單價在每坪260.3~299.0萬之間。

郎美囡表示，豪宅在政府打房時往往是重點目標，房市盤整讓台北市豪宅價格向下修正1成以上，近五年僅元利信義聯勤一筆交易單價貼近300萬大關，之後再無新紀錄，如今買方購置豪宅多方思量，不輕易追價，去年因市場熱錢衝進房市，各類型不動產交易量多受拉抬，豪宅買方除了資金投放，亦有因疫情之故而置產，而中山區供給量體大、選擇多元，除了中山北路兩側外，大直一帶也是豪宅重鎮，故交易量長居台北市第一。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，昨日央行理監事會議祭出第二波打炒房政策，其中針對高價住宅貸款，最高成數從6成降至5.5成，且已有3戶以上房貸者僅4成，此外，以法人持有申請貸款僅4成，皆無寬限期，因此預期資金有限或預計以公司名義作資產配置者，購屋意願減低，不過對於口袋深的買方而言，貸款限制並未造成困擾。

(時報資訊)