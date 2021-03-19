正與新冠病毒抗戰的菲律賓，19日表示，已批准俄羅斯的衛星五號(Sputnik V)新冠疫苗，可供緊急使用。同時，這種由俄羅斯所研發生產，也是菲國准許民眾施打的第四支疫苗。

菲律賓國家食品藥品監督管理局（FDA）表示，接種俄羅斯衛星五號疫苗的利跟弊都有，但很顯然的是利大於弊。同時，期中數據也顯示，18歲與以上民眾在接種兩劑衛星五號疫苗後，會有91.6％的功效。早在2月時，越南政府就建議要批准衛星五號疫苗。

至於美國新冠疫苗進展，菲國政府表示，莫德納（Moderna）與嬌生(Johnson & Johnson)僅詢問送檢所需資料，但都尚未遞件。

菲律賓是東南亞地區，新冠病毒染疫者與疫歿者第二高的國家。目前菲國也正面臨著另波疫情衝擊，過去短短四天中，就有兩萬人感染到新冠病毒。

該國政府也計劃到2021年底12月前，可有1.4億劑疫苗以供七千萬民眾施打。藉此，希望快點達到群體免疫目標，讓早已千瘡百孔的經濟活動，可以在更安全的環境下重新開始。由於新冠疫情衝擊，菲律賓2020年經濟衰退了9.5%，是有史以來最慘的一年。

目前，菲律賓於1日開啟疫苗接種序幕，也已拿到112.5萬劑的中國大陸科興（Sinovac）與牛津AZ(AstraZeneca)疫苗。

(時報資訊)