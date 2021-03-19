1名計程車司機本月13日前往新北市泰山區某間加油站購買機油時，右手臂突然遭到疑似鋼珠彈射擊，手臂當場破皮爆血，他當下還以為是店員亂打人，事後才驚覺是對面住戶在練靶亂射人；警方事後在現場拾獲鋼珠，也在加油島樑柱發現彈著點；林口警方昨晚逮獲涉案林姓男到案，當場查扣2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶，已依傷害、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

運將加油站內手臂突遭鋼珠射擊，槍手落網辯稱把玩誤擊。(戴志揚翻攝)

運將加油站內手臂突遭鋼珠射擊，槍手落網辯稱把玩誤擊。(警方提供)

警方表示，新北市泰山區新北大道上一家加油站，日前有一名黃姓計程車司機前往加油站上廁所，上完廁所後走到加油區欲購買機油時，疑似遭到不明物體擊傷，右手臂上一處傷口立即紅腫，司機馬上報警處理。

該小黃司機向警方表示，他當下發現牆壁有個洞，才驚覺遭射擊，加油站員工曾告訴他，之前加油站也曾遭受類似射擊，但是不知道是何人所為，也沒有其他異狀，因此無放在心上；司機報警後，警方到場，他發現對面疑似射擊的住戶已有所警覺，立刻將燈關掉，懷疑全案是對面住戶練靶惡作劇。

警方獲報後立即調閱周遭監視器鎖定可疑對象，懷疑林姓男子涉有重嫌，但林男看到新聞報導後，立刻躲到在三重、新莊，還購買易付卡、網卡（SIM卡）企圖躲避警方追棄，昨晚警方發現嫌犯落腳在在中和區民安街附近，前往埋伏將其逮捕，並在泰山住處搜出2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶。

林男向警方供稱，他並非蓄意傷人，只是當時在把玩空氣槍，不慎擊發不小心打中路人，警方詢後依傷害、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時新聞網)