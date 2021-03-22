自2017年起臉書（Facebook）用戶可以透過桌上型電腦使用實體安全性金鑰登入帳號，防止駭客竊取資訊。臉書今天宣布即日起，啟用雙重驗證的用戶可透過行動裝置設定安全性金鑰登入臉書。

臉書指出，雙重驗證是一項有助於確保用戶帳號安全的機制，每當用戶從未知的裝置登入臉書帳號時，必須同時提供密碼與登入碼。啟用雙重驗證後，可進一步透過實體的安全性金鑰保障帳號安全，當有心人士試圖從未經認可的瀏覽器或行動裝置登入用戶的臉書帳號時，用戶會收到通知，並要求登入者使用金鑰確認為用戶本人。

安全性金鑰屬於雙重驗證這項額外安全功能的一部分。若要在臉書上使用雙重驗證，用戶必須在帳號設定簡訊驗證碼或第三方驗證應用程式。

為提升用戶帳號安全，臉書建議所有用戶都應新增安全性金鑰，尤其是經常被視為目標的政府官員及公眾人物等都需啟用安全性金鑰，免於受到網路釣魚攻擊或惡意竊取，為帳號提供多一層保障。

臉書表示，安全性金鑰多採用藍牙無線技術或需直接插入行動裝置，用戶可以前往臉書「設定」中的「帳號安全與登入」新增。（編輯：潘羿菁）1100319

(中央社)