承包台北市政府公園路燈工程管理處公園清潔工程的卉欣有限公司負責人謝信輝，涉嫌夥同妹妹謝欣怡、妹夫陳俊豪，重複使用同性質的環境清潔前、後對比照片，向公燈處詐領履約款項1500萬餘元，台北地檢署檢察官張靜薰19日指揮調查局台北市調處搜索2處，並將謝信輝等3人約談到案，晚間移送北檢複訊。

檢調獲報，卉欣公司在2017到19年間，承攬台北市政府公燈處）辦理的「106年度青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」及後續擴充採購案（續約案），履約內容是轄內各公園的每日環境清潔等指定工項施作。

依採購契約規定，廠商每月估驗計價時，須提交各公園清潔維護人員出勤表、當月份施作環境清潔或指定工項前、後對比照片等，作為履約施作的證明文件，並據以計算施作數量及金額向公燈處請款。

不過，謝信輝卻在2018年續約案、2019年續約案之履約期間，每月估驗計價時均未提交實際施作的照片，妹妹、妹夫等清潔維護人員出勤表也沒有實際填寫簽到，以相同照片重複使用在業務上的各期估驗計價資料中，據以計算環境清潔及指定工項的施作數量，分別由謝信輝、謝欣怡及陳俊豪提交給公燈處計算，順利取得各期履約款項，總計2年的續約案獲利超過1500萬元。

全案朝《刑法》行使登載不實之業務文書及詐欺罪嫌偵辦。

(中時 )