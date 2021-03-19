網友發現街友疑似沒錢吃飯，最後便當店業者全埋單。（柯宗緯翻攝）

網友PO文表示，發現街友疑似沒錢吃飯，最後便當店業者全埋單。（柯宗緯翻攝）

社會處處有愛心！黃姓網友18日在臉書社團「台東大小事（110年）」PO文指出，傍晚到台東中華路𡘙師傅便當店，買完便當要離開時，發現一名疑似街友的男子，似乎沒有錢吃飯，沒想到最後店家霸氣全包，讓他看見人性光輝面，號召網友揪團吃爆力挺。

黃姓網友PO文表示，當日聽到一位疑似街友的駝背年長男子，站在櫃檯前，用微弱聲音向著櫃檯人員說出幾樣菜名，他擔心對方沒有錢吃飯，也在旁邊看著該名男子，足足等了兩分鐘。

最後黃姓網友耐不住性子，向櫃檯人員說男子的便當錢由他來付，沒想到櫃檯人員告知他，說該名男子固定時間都會來拿便當，便當也都是公司免費供應，讓黃姓網友恍然大悟，直呼便當業者讓他看到人性溫暖溫馨的一面，號召民眾吃爆便當挺業者。

其實，𡘙師傅便當店做公益不遺餘力。去年疫情期間，就曾贈送999給三主菜便當，給高雄長庚醫護補元氣，另外每年軍人節，也都會舉辦慶祝活動，免費請官兵吃便當，去年更因協助高雄市警局，在300萬個便當盒上，印標語進行反酒駕宣導，獲得交通部主辦的金安獎肯定，長年熱中公益活動，也獲得不少消費者肯定。

(中時 )