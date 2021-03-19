比起單出一張嘴浮誇說愛，霸氣的付出行動反而更真誠，搜狐網命理專欄指出，處女座、摩羯座及金牛座是3大從不說甜言蜜語，卻會身體力行用行動傳達愛意的星座，被他們愛上是最幸福的事。

▍處女座

處女座的通病是嘴巴毒，雖然不太會說甜言蜜語，但其它方面都很完美，會以實際行動去疼愛伴侶，願意拼命工作、努力賺錢讓對方過上好日子，將心裡的愛一分不剩全部交給你！處女男喜歡當白馬王子，只要女友讓他有感覺自己做的不夠好，處女男就會努力去達成對方所有的願望，因為他希望自己在女友心目中是百分百的完美形象。

處女座的人一直覺得愛情就是生命中最重要的東西，他們天生更有大男人主義，在戀愛或婚姻中，他們認為自己是主導關係的統治者，面對願意將自己終身託付給他的女人，他自然也就有責任和義務要去經營並且保護對方。

▍摩羯座

摩羯座個性沉穩內斂，他們習慣隱藏自己的真實想法，就算遇到喜歡的人也不會冒然行動，而是需要反覆確認自己的心意。無論是在感情一開始，還是經過長時間的相處，他們都不太會講甜言蜜語，但他們會把愛融進行動裡，不管任何時候、任何事情，只要另一半有需要，摩羯座人一定會在身邊，讓人真實的感覺到滿滿的愛。

▍金牛座

如果能夠找到一個自己深愛的人，對金牛座而言是非常大的福氣，因為很多金牛男終其一生常常不清楚自己到底愛不愛對方，也不確定能不能把心交付到對方身上，因此一旦他找到了真愛，他會非常珍惜，金牛男認為做比說更重要，雖然口頭上不會表達，但是他的真心是不用懷疑的。

(中時新聞網)