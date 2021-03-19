中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥19日公布，國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1000、1001、1002)、美國(案1003)、巴拉圭(案1004)及印尼(案1005)入境。全台累計確診數上升至1,004例。

指揮中心表示，案1000為菲律賓籍30多歲男性，今(2021)年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間並無症狀。個案自述其在菲律賓之同住家人2月底於當地確診，自主健康管理期間由公司安排於3月17日進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共6人，其中2人列居家隔離，4人因均著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1001、1002為20多歲及30多歲女性移工，均為菲律賓籍，今年3月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。2名個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1003為美國籍50多歲女性，今年1月14日曾在美國確診COVID-19，2月7日隨家人來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，2月22日檢疫期滿後與家人至其他旅館居住。個案入境至今並無症狀，因預定返回美國，3月17日至醫院自費採檢，於今日確診。已初步掌握個案接觸者共13人，其中12人為個案家人及友人，列居家隔離；1人為旅館工作人員，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1004為巴拉圭籍20多歲男性，今年1月16日曾在巴拉圭確診COVID-19，3月4日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來臺就學，3月5日入境臺灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月6日進行專案採檢，結果為陰性，3月18日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1005為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計183,386例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含181,364例排除)，其中1004例確診，分別為888例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、959人解除隔離、35人住院隔離中。

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