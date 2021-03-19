連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）去年財報出爐，2020年全年營收15.8億元、年減28.7％，稅後純益3887萬元，每股盈餘（EPS）則為1.09元。雅茗-KY董事會決議現金股利0.5元，配發率45.9％。

展望後市，雅茗-KY年今年將以聚焦茶飲本業、供應鏈整合，以及投資併購三大策略為成長引擎，且無論拓點展店、品牌優化，以及深化供應鏈等計畫都啟動實施中，集團並鎖定多家餐食品牌洽談投資併購，今年成長動能無虞。

雅茗-KY去（2020）年獲利表現不如2019年，主要是全球市場受到新冠疫情的嚴重影響，上半年度在大陸市場及海外各地許多門店營業活動受限，造成整體餐飲營收下滑以及獲利的縮減。

雅茗-KY利用去年防疫期間，全面啟動集團營運體質調整，組織改造與費用控管在下半年度都產生明顯效益，帶動毛利率與營業利益率較疫情爆發之初有明顯改善，全年仍繳出不錯的成績單，因此也決議，將配發0.5元的現金股利，配發率45.9％。

雅茗-KY體質調整有成，也為後續的營運爆發打下良好基礎，今年在疫情趨緩、各國陸續施打疫苗等好消息加持下，全球經濟活動有望進一步復甦走回正軌，而雅茗-KY在去年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」等三箭策略後，今年更進一步優化，畫出三大成長曲線，目標今年營運表現要回到2019年的高檔水準，2022年更要再創高峰。

(工商 )