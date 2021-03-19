財政部關務署表示，我國優質企業（AEO）計畫與紐西蘭安全出口計畫（SES）相互承認實務運作，於3月18日實施，台紐海關相互給予對方AEO、SES出口業者通關便捷優惠，有效提升雙邊貿易安全與便捷。

關務署指出，我國與紐西蘭互為重要貿易夥伴，2020年我國與紐西蘭雙邊貿易總值約13億美元，因此實施台紐AEO、SES相互承認，對促進雙方貿易發展具重要實質效益。

台紐AEO、SES相互承認協議已於2020年12月18日完成簽署，經雙方海關洽商實務運作相關細節並達成共識，進而推動實施該相互承認。

若我國安全認證出口廠商欲享有台紐AEO、SES相互承認優惠，必須至關務署「優質企業申辦平台」勾選有意交換資料給紐西蘭，藉由我方海關將AEO名單資料提供紐西蘭海關作註記辨識，在紐方便可享有降低進口貨物查驗比率等通關優惠。

關務署進一步表示，我國自2009年底實施AEO認證制度，截至2月底通過安全認證優質企業認證業者已達379家。

(工商 )