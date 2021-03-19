光華餐飲群師生烹書展廚藝。（曹婷婷攝）

書，除了閱讀，還能烹調？光華高中重視閱讀和實踐，把學生想法化為創意與執行力，運用名家烹飪料理書籍，烹調出色香味俱全的美食料理，餐旅群美食文化特色班面對鳳梨遭打壓，選用鳳梨入菜，成品ㄧ公開在餐旅群FB及IG，隨即引發熱烈討論，互動率超過100％。

台灣鳳梨因為外銷大陸受阻，光華餐旅群美食文化特色班學生身為台南人，也是鳳梨重鎮，格外有感，用在地食材「鳳梨」和季節食材「地瓜」，以「想想地瓜和鳳梨」為主題，搭配料理書上的美食，烹調出一道道鳳梨地瓜的家常料理或甜點，展現15、16歲青少年對生活現況的感受與想法。

指導老師王四鳳、李育弦表示，想和做之間一定有落差，執行力至為關鍵，現今網路資訊發達，學生透過網路找到食譜，但實際做才知道有落差，這樣的學習不只精進技能，更重要的是體現了對事情堅持的態度，師者授業解惑者，陪著學生從構想不斷地實驗、相互驗證的學習，才能具備中餐烹調技術能力。

餐一義楊羽晴從電子食譜看到日式奶油燒，酷似台灣蛋黃酥，突發奇想將兩個融合一起，一開始試做時，因為地瓜泥太溼無法塑形，和想像不同，透過和老師討論，不斷試做與修正，終於完成滿意的「日式奶油地瓜燒」。

此外，平日可見的蝦仁炒飯放在圓盤，和用半邊鳳梨挖空當餐具的巧思和感受就不一樣了。才學習半年廚藝的學生閱讀鳳梨食譜，進而烹調鳳梨料理，再加以行銷推廣，可為農民爭取更多保障。

(中時 )