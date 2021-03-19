回應與盟邦分享新冠肺炎疫苖的迫切請求，美國表示，擬透過「出借」的方式，向墨西哥和加拿大配送約400萬劑美國不會用到的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。這將是美國首度同意新冠疫苖出口。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周四在每日例行記者會上表示，墨西哥將獲得250萬劑AZ疫苗，加拿大將收到150萬劑，「雖然現在尚未完全敲定這項計畫，但這是我們的目標，確保我們的鄰國能遏制該病毒，是結束這場大流行病的關鍵任務」。

拜登政府正承受著來自世界各國要求共享疫苖的壓力，尤其是美國擁有的AZ疫苗庫存。該疫苗已在其他地方獲准使用，但美國尚未批准。

阿斯特捷利康在其美國廠生產數百萬劑新冠肺炎疫苖，並已表示在4月初就能備好3000萬劑。

白宮表示，一旦獲得美國食藥管理局批准，美國將準備在國內施打AZ疫苗。

美國政府高層表示，這個分享疫苗的協議不會影響拜登總統在5月底前為所有美國成年人備妥新冠疫苗的計畫，也不會減少美國可用疫苗的供應量。

另有官員表示，一旦敲定協議，該疫苗將「立即」交付，但他們拒絕提供更具體的時間表。

薩琪表示，美國已經取得700萬劑可釋出的AZ疫苗，但是目前沒有計畫與加拿大和墨西哥以外的任何國家分享這些疫苗，「我們收到了來自一些國家提出的要求，當然，我們會繼續進行這些協商」。 當被問及選擇與墨西哥與加拿大分享疫苖的原因時，薩琪表示：「因為他們是我們的鄰居，是我們的夥伴」。

此外，拜登周四表示，在上任百日完成1億劑新冠疫苗接種的目標將在周五提前實現，他表示：「這比原訂計畫提前了幾周」。

(時報資訊)