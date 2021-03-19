因原物料價格持高，且業者看好鋼市需求增強，因此中鴻4月盤價開出漲盤；業者表示，近期全球經濟復甦趨勢明顯，促使歐美地區鋼價上揚，加上國內製造業需求逐步提高，顯示出國內鋼市仍具補漲動能。

中鴻4月盤價，熱軋、冷軋鋼捲皆調漲500元，鍍鋅鋼捲則上調700元，此為中鴻連續10個月調漲盤價，調幅約1.6%。(商品行情網)

(時報資訊)