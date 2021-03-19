2017年日本德島劍高校就曾到訪彰化二林，在市場販售家鄉特產，吸引民眾目光。(本報資料照片)

彰化縣二林工商2015年時，與日本德島劍高校締結姊妹校，期間多次兩校也建立起深厚情誼，但受到新冠肺炎疫情影響，2校交流中斷，今年改以線上視訊方式進行交流，二林工商校長劉玲慧表示，還是希望疫情能趕快趨緩，讓兩校能夠真正互訪。

日本德島劍町擁有世界農業遺產，西阿波的傾斜地農耕體系，與彰化二林同樣都存在少子化問題，每年大約減少300人，最近五年一共減少了20％人口數。

彰化二林工商與日本德島劍高校，利用線上視訊方式，由兩校校長主持，進行致詞及互贈禮物儀式後，隨即讓２校的學生進行交流討論，由於彰化二林及德島劍高校所在地劍町，都存在少子化問題，2校學生也提出討論，希望減緩少子化危機。

二林工商學生提出，可以透過學校成立的哇哈哈科學服務團，推動科學教育，增加偏鄉教育的資源，來平衡城鄉差距，減少少子化問題，所有參與的學生都覺得交流很有趣，行前還特別學習國際禮儀，在簡報時落落大方，展現二林工商孩子的氣度，讓師生感到光榮。

二林工商校長劉玲慧說，與德島劍高校建立多年情誼，先前多次進行交流，他們還曾經到台灣叫賣他們從家鄉帶來的特產，交流不僅促進學生多元文化的學習與體驗，更拓展學生的國際視野，也感謝日本觀光協會居中聯繫，促成交流活動，期盼疫情結束，2校師生能有機會相見歡。

彰化二林工商與日本德島劍高校，利用線上視訊方式，由兩校校長主持，進行致詞及互贈禮物儀式後，隨即讓２校的學生進行交流討論。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

由於彰化二林及德島劍高校所在地劍町，都存在少子化問題，2校學生也提出討論，希望減緩少子化危機。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

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