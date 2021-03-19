臺北市某私立職校日前傳出校園衝突事件，互毆影片被傳到社群網站中，影片中女學生互相拉扯頭髮，雙方從樓梯間拉扯至教室外，身旁的同學卻袖手旁觀，沒有勸架，該校校長坦言，事發當天已通報校安中心，並聯絡雙方家長到校溝通，也已對2位學生進行輔導，最後得知是場誤會。

北市教育局副局長陳素慧指出，這是一件校園衝突事件並非霸凌，雙方當事人有一方說是霸凌屬實才是「霸凌」，校園衝突是發生在1月中旬上學期的事情，原因是因學生一方沒有經過對方同意，就把訊息傳出去給別人，才會引發衝突。

教育局表示，校方已有請雙方家長來協調，同學在情緒管控、互動上不太恰當，已立刻教育同學，家長也要到也互相道歉，而校園衝突事件學校，是由校方妥善處理，不只是懲處而已，要教育他們，校方也已和學生溝通，並輔導教育。

校長指出，發生衝突當天已通知校安中心，也已對兩位學生進行輔導，最後得知是場誤會，學生在情緒控管上有些不妥，感謝各界的關心，事情都已經解決。

(中時 )