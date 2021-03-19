26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體「SNH48」，因盛世美顏被封為「4千年一遇美女」，每每出席各大場合或是戲劇演出，總是會掀起粉絲熱烈討論，日前她曬出一系列居家照，難得穿著清涼，卻有網友發現她的肩帶滑落，認為她的清純形象全毀。

鞠婧禕在微博上傳4張在家中的照片，只見她穿著休閒短褲，蜷縮在椅子上，搭配低胸細肩帶背心，對著鏡頭擺出不同姿勢，不時露出誘人甜笑，一雙修長美腿一覽無遺，其中一張她低頭玩著手中的物品，肩帶更是滑落，露出赤裸的雪白香肩。

鞠婧禕肩帶滑落，難得小露性感。(圖/翻攝自鞠婧禕微博)

一向走清純路線的鞠婧禕小露性感，立刻在網路上掀起熱議，有網友不滿直呼，「雖然是在家裡，但是這穿得也太清涼了吧，重點是還曬出來給大家看，感覺清純女神形象要崩塌了。」「故意擺拍，拍時各種找姿勢找角度，拍完熬夜修圖沒化，太假了。」

鞠婧禕被認為清純形象崩塌。(圖/翻攝自微博)

然而粉絲也為鞠婧禕護航，紛紛讚她漂亮，「老婆你好美！」、「好美啊！」、「今天是辣妹！」、「啊啊老婆的照片好美」、「你把春天穿身上了呀」、「啊我家的大美女！」、「是漂亮姐姐」、「老婆你怎麼那麼美」、「知道你和星星有什麼區別嗎？星星在天上，你在我們心裡」。

(中時新聞網)