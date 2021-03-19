宏達電(2498)即將有新官上任，由熟知亞太區業務的亞太區總經理黃昭穎接棒，未來他將以VR(虛擬實境)、手機雙軌並進，面對現在正熱議的半導體缺料問題，他表示，因為從去年上半年就一直在準備，所以影響很小。

黃昭穎曾任職蘋果，在宏達電擅長業務管理，任職超過10年，包括價格和預算，對亞太市場(除大陸之外)相當熟稔，也包括韓國、日本等，去年亞太區市場的成長幅度也逾2~3成，主要又集中在VIVE，黃昭穎表示，未來政策在手機、VR都會並重，不久後的第二季就會有很旗艦的VR商品。

黃昭穎表示，機構數據顯示，VR消費市場每年會有30~35%、企業則會有6~7成的複合年成長，也就是說，3~4年內企業的VR市場會大於消費市場，企業市場橫跨的範圍大，包括教育訓練、設計遠距溝通和協助，其中又以教育訓練最為看好，其橫跨很多產業，宏達電希望可以抓住這波B2B的成長浪潮，宏達電後續也會和台灣企業合作專網，和當下最紅的O-RAN有關，提供VR軟硬體整合方案，在VR領域上，也會持續壯大、成熟生態鏈。

儘管疫情延宕了全球部署5G網路的速度，在2021年預期5G仍為政府與企業的首重，5G的出現促進了企業數位轉型，應用範圍也不再限於手機，而是邁入產業，協助提供虛擬醫療服務等更多的產業應用，同時，O-RAN商機也將隨著5G與小型基站的廣泛建置而發光發熱，宏達電想拚翻轉，勢必也需要抓準這一波商機。

面對現在半導體嚴重的缺貨問題，黃昭穎表示，現在看起來還好，因為從去年上半年就一直在準備，所以影響很小。

據IDC數據顯示，去年AR/VR市場全球支出規模將達到120.7億美元，年增43.8%，長遠來看，IDC對全球市場持樂觀態度，預計全球總支出規模在2020~2024年複合年增長率(CAGR)將達到54%。

宏達電去年發布3支智慧型手機產品、年初至今也發表了一支5G手機，對於手機市場的布局，黃昭穎也是嚴陣以待，他表示，目前宏達電對於下半年的手機產品還在規劃中。

至於AR，宏達電對市場的掌握是有的，關於AR會看市場的動態隨時調整。

宏達電去年全年虧損收斂，主要受惠產品組合優化、成本管控、VR趨勢穩定成長的帶動，宏達電累計2020年全年營業收入為58.1億元，營業毛利為15.6億元，全年稅後淨損為60.2億元，每股虧損為7.27元，相較2019年每股虧損11.43元，呈現明顯收斂。

(時報資訊)