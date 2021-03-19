搶攻「全家遊」國旅商機，鎖定家有毛小孩的族群，宜蘭傳藝老爺行旅攜手大板根森林溫泉酒店推出「根著大爺遊雙園～寵物房聯賣專案」，3月22日至3月31日止為期10日，訂購兩館寵物房（2人1寵）9,999元，再加碼推出一般雙人房優惠7,799元，讓旅遊突破城市界線，不論是親子家庭或可愛萌寵，都能盡享美好假期，暢遊新北三峽、宜蘭五結。

台灣寵物數量逐漸攀升，消費觀念轉變，政府開始推廣寵物友善旅遊，不少毛爸毛媽選擇帶上家中毛孩一同度假。訂房網推薦全台寵物友善飯店，洞見此一趨勢，宜蘭傳藝老爺行旅與大板根森林溫泉酒店跨區跨品牌合作，期能擴大爭取國旅商機。

台灣開始走向少子化，毛小孩已成為家庭成員之一，隨著寵物國旅興起，外出旅遊不再讓毛孩孤單顧家。同屬園區度假型、寵物友善旅宿的傳藝老爺與大板根，兩館皆擁有豐富的生態環境與多元遊憩，特別是為萌寵毛孩打造的「寵物房」，為少數寵物可進房的旅宿，是許多毛孩家庭度假之首選，此次兩館開創全台寵物房聯賣，2人1寵一泊一食住房優惠9,999元，為毛孩家庭打造完美假期。提供毛孩專屬備品，包含狗屋、保潔墊、水盆、食碗等，傳藝老爺提供主廚特製寵物早餐，大板根提供第二隻寵物免費。兩館園區生態豐富，傳藝老爺擁有怡人的戶外空間與廣大草坪，大板根擁有全台唯一中低海拔亞熱帶原始森林，不論是在傳藝園區悠遊漫步或在山林中自由健走，均適合帶著萌寵出遊探訪。

「根著大爺遊雙園」聯賣專案，除了兩館最受關注的寵物房之外，親子家庭為最大客群，特別加碼推出一般雙人房一泊一食住房優惠7,799元，結合自然環境與人文內涵，以體驗式旅程，探索森林、習藝體驗，遠離城市擁抱大自然，在森林與綠地度過美好假期。

宜蘭傳藝老爺行旅於宜蘭傳藝園區內，旅宿區為閩南古厝設計，充滿濃厚的東方藝術與古典氣息，住宿期間可暢遊傳藝園區，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房再贈傳藝園區習藝券，可至園區特色商家體驗手作DIY，不論大人小孩都玩得盡興、收獲滿滿。專案內容包含「透早食堂」道地美食早餐，品嚐在地蘭陽風味，再享週日至週五限量升等家庭客房(4人房)。

大板根森林溫泉酒店於大板根森林園區內，園區內擁有許多令人歎為觀止的大型板根，蔓生數百年以上的巨藤高聳入雲等豐富的生態組合。住宿期間可享用「太子西餐廳」活力早餐；暢遊森林園區，每日2場生態導覽，吸取芬多精感受森林洗禮，還可享受天然碳酸氫鈉鹽泉「美人湯」，在泡完湯之後走進森林園區放鬆紓壓，一次擁有雨林、溫泉雙SPA，讓身心靈徹底解放。

(工商 )